Periodismo versus redes sociales ¿cuál da información real?. Bajo la falsa creencia de que «las redes dominan todo», siempre es imperante apuntar hacia el consumo de noticias vinculado a los contenidos de calidad: fuentes comprobables, escritura propia del género periodístico y credibilidad. Y no. No es lo mismo un meme o supuestos que una noticia chequeada.

Periodismo versus redes sociales ¿cuál da información real?. Mas allá de esta pregunta, también es un hecho que los portales, los pocos diarios impresos que aún quedan, las radios, revistas y agencias ya no tienen el monopolio de la distribución de la información. Una cuenta de Twitter con miles de seguidores (o apenas algunos cientos) puede viralizar un tuit y hacer que ese contenido llegue a lugares insospechados.

Puede ser un meme, un tuit con una ocurrencia, una foto de un famoso, un escándalo mediático y/o político. O también el hecho de que Burger King te de un código para acceder al baño en el ticket de la hamburguesa previamente adquirida. Todo es pasible de ser multiplicado.

Siempre es saludable repetir que la masividad no es sinónimo de calidad, legitimidad o talento. Contenido o continente, forma o fondo. Todos esos son aspectos a tener en cuenta.

Mario Pergolini, hombre de la radio y fundamentalmente de los medios de comunicación, aclaró muchas veces que no tiene sentido la vuelta de CQC. El ex conductor de «¿Cual Es?» y «Hacelo por mi» aclaró que un programa de televisión de las características de «Caiga…», siempre estaría a destiempo con respecto a la velocidad de las redes.

El comunicador declara que no tiene ningún sentido hacer una broma sobre un video un martes si se viralizó el miércoles pasado. «Los chistes ahora los hacen los usuarios y encima gratis», afrima.

Periodismo versus redes sociales: unos con agenda y otros con memes

Para explicar las razones del título es clave indagar en algunos interrogantes: ¿Quién tiene más credibilidad en el periodismo local? ¿Anticipos, Primer Plano y FM Oeste o el usuario de Twitter @gallitomoron1983? ¿Quién produce información, busca fuentes, llama a altas horas de la noche para comprobar un dato o se acerca al lugar de los hechos para recoger testimonios? Esa es la tarea del periodista, la que separa al comunicador real del difusor de fake news.

El año pasado se viralizó un video de la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich en el que brindaba detalles sobre entraderas y robos de automóviles. Un usuario desconocido hizo circular ese material adulterado con el video y el audio más lento para que parezca que la funcionaria se encontraba fuera de si y desencajada al brindar el testimonio. Como Bullrich se despeinó contribuyó a la creación del efecto.

Aquí una comparación entre original y falso:

La primera conclusión es que de la red puede nacer una noticia fácilmente adulterada mientras que cualquier medio que se constituya como serio chequeará la veracidad de los hechos.

El Gobierno Nacional publicó recientemente en su sitio la metodología para detectar fake news. Tal como lo indica su traducción significa «noticias falsas» y se crean para:

generar visitas en sitios web,

desprestigiar,

desinformar,

manipular la opinión pública.

Una de las vías para la difusión de noticias falsas es Whataspp. El año pasado el Jefe de Gabinete Marcos Peña intentó basar su campaña en el envío masivo de mensajes por esa red. La iniciativa tenía dos objetivos: favorecer a Mauricio Macri que iba por la reelección y denostar a Alberto Fernandez, candidato del Frente de Todos.

Periodismo versus redes sociales: pitufos malévolos en Twitter

Trolls. Este término tan utilizado durante la presidencia de Macri se hizo popular en un contexto en el que Peña en calidad de Jefe de Campaña de Juntos por el Cambio, contrató personas para que escribieran respuestas agresivas cuando un forista realizaba criticas al presidente o a los gabinetes de su gobierno. Crearon un país irrespirable en el plano real pero también en el virtual. Todo aquel que dejaba algún mensaje al ex Jefe de Estado, incluso con términos respetuosos pero críticos, recibía insultos de cuentas anónimas.

El objetivo del «troll» no es ganar un debate sino provocar, generar controversia, shockear y aumentar la discusión hasta llevarla a un punto muerto. Abre infinidad de puertas y jamás cederá ni reconocerá otro punto de vista que no sea el propio. La legitimidad no es parte de su código genético, sencillamente por que quien está detrás del teclado fué contratado para eso.

El sitio de noticias del Diario Perfil publicó en el 2018 un informe en el que realizaba un relevamiento sobre el tema. Determinó que el Troll-Center de Cambiemos contaba con 7.500 usuarios identificados y 1 millón de interacciones diarias. El costo para el Estado era de 205 millones de pesos anuales.

Los cómplices que comandan una gigantesca «granja» de cuentas falsas son asesores de diputados del macrismo o sus aliados. Uno de ellos es Luciano Bugallo, ex asesor de Elisa Carrió quien ahora tiene una banca en el poder legislativo. El objetivo es el mismo de siempre: recrudecer la violencia política, en este caso, en las redes.

Periodismo versus redes sociales: El troll que murió y volvió a la vida

Octavio Paulise fué el dueño de la cuenta de Diego Álzaga Unzué, apellido coqueto si los hay y reconocido twittero del «ambiente». Postea con esmero, furia, beligerancia. Sube videos, fotos, articulos periodisticos, fotos editadas, etc. Pero el caso es que Diego no existe. El ávatar de la foto es de un modelo australiano llamado Nick Youngquest cuya imagen tomaron para construir la identidad falsa de un supuesto macrista furioso y – por lo tanto – anti k.

El usuario real fué empleado del Ministerio de Transporte. Esa era su fachada para sostener la granja de trolls más importante de latinoamerica. Sin embargo Paulise falleció el 3 de junio de 2019 pero al poco tiempo Álzaga Unzué continuó escribiendo ¿qué pasó?. Sencillo: delegó las claves de la cuenta a otro para sostener al personaje.

Lo insólito es que la noticia llegó a oídos del propio Youngquest quien hizo un descargo sobre su identidad robada: «Amigos, quiero denunciar que hay un troll en Argentina que se hace pasar por mí para hablar de política. Ese no soy yo, por favor denúncienlo», detalló en una historia de Instagram.

El año pasado la periodista Mariana Moyano publicó su libro «Trolls Sociedad Anónima: la industria del odio en internet». Aquí una entrevista donde brinda detalles sobre su trabajo:

Masivos no, certeros si

Los medios de comunicación local no son masivos pero sí certeros. Este medio es leído por miles de usuarios en Morón, Hurlingham e Ituzaingó. No se propone competir con Infobae o La Nación por que sería ir a perder. Emisoras del distrito tampoco se proponen igualar la potencia o llegada de Radio Del Plata por los mismos motivos. Los periodistas del distrito – a diferencia de medios de Capital Federal – manejan información priviegiada sobre el territorio.

La comunicación institucional de los partidos o la oposición cuenta con novedades sobre el manejo del Estado o críticas hacia cómo el oficialismo desarrolla su tarea. Pero el rol es institucional. Ahí no hay lugar para anális político o novedades por fuera del planteo de la realidad del Frente de Todos, Municipio de Morón, Cambiemos o Gobierno de la Ciudad.

No hay margen para pluralidad de voces simplemente por que su cometido es otro. La radio local, el periódico digital de Morón o de cualquier distrito se propone llegar a menos gente pero de forma localizada. Si bien todos/as los lectores/as son bienvenidos, Anticipos abarca una agenda que le será de interés para quien viva en esta parte del oeste. El visitante de San Miguel puede ser un «turista» en este sitio, pero no podrá satisfacer sus necesidades informativas aquí.

15 segundos de fama

Un tuit momentáneo de un forista real que llega al programa de Jorge Lanata o es nombrado en TyC Sports «muere» en ese momento. Se hace conocido por pocos minutos para que el público lo olvide de forma casi inmediata. No ocurre eso con diarios, radios o portales que sostienen en el tiempo su labor.

Los medios de comunicación, por otra parte, sostienen el principio de información fidedigna. En la medida en la que le sea posible a cada comunicador, si puede estar presencialmente donde se produzca la noticia y obtener material propio como fotos, videos o testimonios exclusivos, mejor.

Si bien las redes aseguran masividad y llegada no son sinónimo de legitimidad. Sólo de haber llegado a una cantidad importante de personas y lograr cierta interacción momentánea. Distinto es sostener una continuidad informativa – quizás con menos impacto – pero que sus noticias puedan difundirse sin temor a que no sean verdaderas. Esa responsabilidad en tiempos de twiteros estrella sigue siendo del periodismo.

