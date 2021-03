Los avisos de vacunación no llegan ni por WhatsApp ni por e-mail, pero sí por la App. Los inscriptos están confiados pero tanto WhatsApp como el e-mail fallan a la hora de recibir el día y hora asignado para que te vacunes. Lo más confiable es la aplicación.

Ahora vamos a partir de que llegó el turno. Para que le llegue, no tiene nada que ver cuándo se inscribió. Porque se arman grupos y se realiza un sorteo.

Uno vez que un sabe día, hola y lugar se presenta en el vacunatorio:

Centro de Vacunación en el Club Deportivo Morón

Espera y no mucho tiempo porque lo principal es evitar concentración de gente. Acá se nota con claridad que la gente está distanciada a la espera de ser vacunada o recibir el certificado.

Centro de Vacunación en el Club Deportivo Morón

En el país hay Sputnik V, Sinopharm y Astrazeneca. Pero cuando uno llega al vacunatorio no puede elegir. No es un capricho. Es para hacelerar los tiempos y no tener una segunda ola. La semana pasada, en el Deportivo Morón, aplicaron la vacuna china Sinopharm.

El prospecto de la vacuna china

Acá el Certificado de Vacunación en la Provincia de Buenos Aires. Ningún otro tiene validez y se otorga con la primera dosis. Al darse la primera dosis, el paciente ya tiene fecha para la segunda dosis asegurada.

Certificado de la persona vacunada que tiene 55 años y tres enfermedades preexistentes

Luego de vacunarse pueden ocurrir algunas pequeñas cosas, incluso festejar.

Festejos de una adulta mayor vacunada

El viernes, sábado y domingo se estuvieron vacunando a pleno a los docentes de Morón. En la foto se los ve esperando su turno.

Docentes de Morón esperando el viernes la vacuna contra el Coronavirus

Insistimos que lo mejor es bajarse la Aplicación VacunatePBA para recibir la notificación y estar seguro que a uno no se le pasó de largo.

