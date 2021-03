De la mano del gigante de la industria cinematográfica llega Paramount+ para competir con el resto de las plataformas. Con más de 30 mil horas de contenido original, el servicio puede probarse gratis por una semana mediante el alta de suscripción

Llega Paramount+ para ofrecer contenido original en México, Sao Paulo y Argentina. Su monto mensual será de $299.

La competencia de Netflix, Amazon y Disney Plus estará disponible en ParamountPlus.com, y en dispositivos de televisión y móviles que cuenten con la aplicación Paramount+ para iOS y Android.

Paramount+ también tendrá un canal destacado de la marca Paramount + en Pluto TV bajo el nombre «Paramount+ Presenta» disponible en la categoría Destacados y presentará episodios selectos.

En Argentina, ViacomCBS es propietaria de Telefe y la primera serie original latina será Cecilia, una ficción que lleva adelante la productora de Daniel Burman.

Qué se puede ver en Paramount Plus

La plataforma fue creada por el grupo de contenidos ViacomCBS, y cuenta con una cartera de marcasentre las que se encuentra CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, CBS All Access, series originales y transmisiones deportivas, en un catálogo de más de 30 mil horas.

Algunos de los contenidos disponibles son “The Good Fight”, “The Twilight Zone”, “Tooning out the News”, “No Activity”, “Why Women Kill”, “Interrogation”, “The Thomas John Experience” y “Tell Me a Story”.

Los estrenos incluyen “American Rust” y “The First Lady” protagonizado y producido por Viola Davis, quien interpreta a la exprimera dama Michelle Obama.

En el retrato de las esposas de los mandatarios también estarán Michelle Pfeiffer como Betty Ford y Gillian Anderson encarnando a Eleanor Roosevelt.

Entre las series, se puede ver la temporada 3 de “Yellowstone”, con Kevin Costner; “Two Weeks to Live” con Maisie Williams; y las series “Killing Eve” y “The Handmaid’s Tale”.

