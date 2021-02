Noticias del gran mundo es el último gran estreno de la plataforma Netflix dirigida por el director de cine comercial Paul Greengrass y protagonizada por ícono de la cultural norteamericana Tom Hanks. La película, trata de la melancolía como el talento de recuperar la mirada olvidada, casi siempre dolorosa, pero real e infinita.

Noticias del Gran Mundo es la nueva película de Paul Greengrass y parte de la la novela homónima de la experimentada Paulette Jiles. Es un cine que intenta mezclar la crudeza que tuvieron que atravesar los colonos del sur norteamericano para conseguir tierras marginales cruzadas por indios y delincuentes.

Tom Hanks es el Capitán Jefferson Kidd, ya veterano de la guerra civil que ganó el norte. Y deambula de regreso a su hogar leyendo noticias en salones cerrados a 10 centavos por persona a modo de ganarse la vida.

Al leer, cambia el tono, el ritmo y gestualiza para generar mayor interés en el público. Pero no quiere la fama del predicador de historias. Lee noticias reales que extrae de diarios del momento que consigue a su paso.

Durante uno de esos viajes, se encuentra con una niña abandonada que había sido robada por los indios cuando era poco más que una bebé, pero que es recuperada para ser restituida a una hermana de la madre ya casi no la recuerda.

La pequeña Johanna interpretada por Helena Zengel en Noticias del Gran Mundo

La pequeña Johanna (interpretada por Helena Zengel) proviene de Alemania y es parte de un contingente de colonos al que el Estado abandona.

Ella, entre el abandona y la crianza con los indios, se revela frente a cada hecho. No es parte ni de uno ni de otro mundo.

Pero el Capitán Kidd es un hombre paciente así que la llevará con sus tíos y en el transcurso, en el camino, para no aburrir al espectador, la película se llena de chiclés conocidos. El Capitán Kidd deberá atravesar los peligros del Lejano Oeste y eso les hace forjar un vínculo.

Noticias del gran mundo es un título que intenta atravesar la barbarie para llegar a una sociedad más civilizada y previsible. Tom Hanks tiene una niña de diez años que simboliza como metáfora de la barbarie y la civilización, de lo desconocido y la necesidad del afecto, y de una realidad capaz de hacerlo a uno un hombre más que una bestia.

Johanna no habla inglés, su escala de valores es indio, y el mundo civilizado le resulta incómodo. No tiene tierra, ni familiares que la acepten, ni nada a su alrededor. Pero a Kidd lo espera una casa, una tumba, la de su mujer, que murió de tuberculosis, un pueblo, sus amigos de siempre.

Y aunque le cuesta volver, gracias a una Johanna salvaje pero tierna, rompe el círculo de narrador para volver a su ciudad, darse de lleno con la soledad de su casa y volver por la niña que había quedado en manos de sus tíos.

Así es que el directyor Greengrass propone el western como intocable, siempre presente, la guerra como una fábrica de familias no tradicionales, y el periodismo como entretenimiento.

En Noticias del gran mundo, un hombre informa en tiempos de desinformación, para llorar en presente la muerte pasada de su esposa y formar un vínculo espiritual con una niña rebelde pero dulce y lacerada.

El Capitán Kidd y Johanna en el camino

Tom Hanks encabeza el reparto de este drama melancólico de 1870, cinco años después de haber finalizado la Guerra de Secesión de Estados Unidos.

El film optará a dos Globos de Oro el próximo 1 de marzo. Y no será Tom Hanks quién competirá en la categoría de Mejor Actor de Drama, sino la joven compañera de aventuras, Helena Zengel, nominada como Mejor Actriz de Reparto.

Helena Zengel tiene sólo 12 años de edad, y es su primera película en Estados Unidos. Y se ha convertido en una de las actrices más jóvenes en lograr una nominación a los Globos de Oro. Un hito que hasta ahora habían conseguido Joel Osment, por El sexto sentido, y Kirsten Dunst, por su papel en Entrevista con el Vampiro.

La joven actriz, tiene a ambos padres músicos, y antecedentes de actuación en el drama, System Crashre, donde interpreta a Benni, una niña con problemas para controlar su ira. Una interpretación que le valió un Premio Lola, el máximo galardón del cine alemán; y que, sin saberlo, desencadenó su salto a Hollywood.

Helena Zengel en System Crashre

¿Se alzará con el Globo de Oro? ¿Estará nominada a los Oscar de 2021? ¿Empezarán a surgirle nuevos proyectos a Zengel? Habrá que esperar

Ficha:

Noticias del gran mundo (News of the World, Estados Unidos, 2020).

Guión Paul Greengrass y Luke Davies.

Dirección: Paul Greengrass

Fotografía: Dariusz Wolski.

Elenco: Tom Hanks, Helena Zengel, Thomas Francis Murphy.

Duración: 118 minutos.

Disponible en: Netflix.

¿Qué películas filmó Paul Greengrass?

Acá van:

News of the World (2020)

22 de julio (2018)

Jason Bourne (2016)

Captain Phillips (2013)

Green Zone (2010)

The Bourne Ultimatum (2007)

United 93 (2006)

The Bourne Supremacy (2004)

Domingo Sangriento (2002)

The Murder of Stephen Lawrence (1999) (TV)

Extraña Petición (1998)

The Fix (1997) (TV)

The One That Got Away (1996) (TV)

Kavanagh QC (1995) (TV)

Open Fire (1994) (TV)

When the Lies Run Out (1993) (TV)

Resurrected (1989)

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos