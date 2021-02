Lo dijo Carlos Rottemberg. Empresario teatral «la temporada en Mar del Plata terminó antes de empezar». El productor expresó su preocupación ante el cierre de salas por la pandemia y el aforo permitido. «Hay que empezar a hacer girar la rueda», destacó.

El panorama no es para nada alentador. Jorge Crivelli, conocido como «Carna» tuvo que levantar su espectáculo «Los 4 fantásticos del humor» debido a que la gente aún no se anima a asistir a una sala. En esa misma dirección, Carlos Rottemberg hizo público un descargo desde «La Feliz» afirmando que la temporada teatral bajaría en cantidad de espectadores un 94% en relación al verano del 2020. Empresario teatral «la temporada en Mar del Plata terminó antes de empezar».

Según los cálculos de Rottemberg, sólo el 6% del público se anima a comprar boletos en la Costa Atlántica. El empresario declaró al diario Página/12 que la situación y tendencia son «irreversibles» y que «la temporada terminó antes de empezar». Añadió que sabía que no iba a haber ganancias desde un principio y que la apertura de teatros era sólo por un tema puramente simbólico. Las vacaciones y en especial las ciudades balnearias son sinónimo de playa, churros, peatonal a la noche y teatro, ya sean obras conocidas o independientes.

Empresario teatral «la temporada en Mar del Plata terminó antes de empezar». Ni con las entradas con valor del 2020

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) afirma que las salas marplatenses están en su mayoría cerradas, incluso las públicas y que las pocas que pudieron hacerlo tuvieron poca presencia. El valor de cada localidad se mantuvo en relación al año pasado y la exigua recaudación que hubo, naturalmente, no le ganó a la inflación.

“Si yo estoy en Mar del Plata es porque quiero acompañar y darle valor simbólico a esto de empezar a girar la rueda. Pero acá temporada no hay. Por lo del 30 por ciento del aforo muchas compañías no vinieron, así que no se pudo armar”, manifestó Rottemberg. Este es su año 43 en el que trabaja de forma ininterrumpida. Se trata de un sobreviviente con uno de sus seis teatros funcionando. Abrió dos pero tuvo que suspender funciones. En función de establecer una estrategia, programó «Brujas» (que cumplió 30 años) para Buenos Aires y no para Mar del Plata por que sospechó que iba a funcionar mejor en una sala porteña que en una costera.

Pensar en junio

Sobre sus planes para el 2021, relató: “El año pasado en enero ya había cerrado a Dayub para este año (Actualmente está haciendo El equlibrista en el teatro Mar del Plata). Ahora no pude armar nada. Calculo que esas conversaciones las vamos a tener recién en junio”.

Por otra parte, el teatro off de Mar del Plata tampoco pasa por una buena etapa. Hay 15 espacios independientes que integran la Red de Salas Teatrales de Mar del Plata. De ese total sólo pudieron abrir 6 y con una capacidad de entre 15 y 30 espectadores.

