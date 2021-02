La medida es insuficiente. Carniceros dicen que la «Carne para todos» no llega a los sectores populares. Los diez cortes vacunos con descuento ya están disponibles. Sin embargo desde la cámara del rubro afirman que los sectores de menor poder adquisitivo no podrán comprarla.

El descuento es del 30%. Carniceros dicen que la «Carne para todos» no llega a los sectores populares. Desde la cámara de matarifes y abastecedores ganaderos detallaron que el volumen llega a los supermercados y no a los comercios chicos, por ende, no llega a las franjas populares.

En este sentido, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, Sergio Pedace, destacó que con esta medida: “el Gobierno trata de que haya precios económicos para los sectores más necesitados”. En este punto, el directivo sostuvo que las 6.000 toneladas mensuales que los exportadores vuelcan al consumo “se canaliza a través de los supermercados y de esta manera, no llega a los barrios”.

Pedace destaca que el sector concetra el 80% de la faena destinada al mercado interno. En relación a los precios en los mostradores, sostuvo: “en las carnicerías bajaron las ventas, por eso bajaron los precios”. De este modo, sostuvo que tras el auge en el consumo en las últimas fiestas navideñas, los consumidores empezaron a ser más selectivos al momento de efectuar sus compras.

Cambio de sistema

El convenio entre el gobierno nacional y los frigoríficos contempla un volumen de 5.500 y 6.000 toneladas mensuales. Aplicará además descuentos de un 30% en comparación a los valores que se pagaron en los mostradores hacia finales del 2020.

La administración nacional, por medio de este acuerdo, buscaba cerrar con distintos eslabones. Sin embargo, existen trascendidos que explican que el sistema actual será reemplazado, será de media res a cortes en cajas.

Es una medida para el mediano o largo plazo, sin embargo, Pedace remarcó: ”es muy difícil de lograr y los frigoríficos no están preparados para ir a la caja en este momento. No hay ninguna información sobre este tema y las plantas, salvo las exportadoras, no tienen la infraestructura”.

