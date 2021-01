Televisión Digital Abierta: gobierno dice que es una prioridad. El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, afirmó que la gestión de Alberto Fernández busca poner en valor nuevamente la TDA. Buscan que el sistema llegue a 10 millones de hogares.

La administración busca mejorar el sistema de Televisión Digital Abierta: gobierno dice que es una prioridad. Definió la conectividad como un derecho básico el año pasado. Para ello la administración nacionl anunció distintas medidas para garantizar el acceso a todos los servicios relacionados con las telecomunicaciones.

El funcionario destacó que actualmente el sistema atraviesa un sistema de mejoramiento en la calidad de los contenidos. Tras la llegada del Frente de Todos al gobierno, volvió el canal Telesur a la grilla digital “y hay otras propuestas dando vueltas”, adelantó.

La Televisión Digital Abierta fue discontinuada durante los 4 años del gobierno de Macri y Juntos por el Cambio. Se eliminaron señales y hubo pocos contenidos novedosos tanto en Canal Encuentro como en Paka Paka. Otros como Tec directamente emitieron material de años anteriores de forma cíclica y borraron de la grilla TaTeTi, otro canal infantil que dependía de la productora Non-Stop.

Poner a andar

“Hay una decisión del Gobierno de reponer en marcha la actividad, hay que hacer una inversión a través de ARSAT para arreglar las baterías”, destacó López a Radio Universidad de Córdoba.

El vicepresidente del ENACOM confirmó que el equipo a cargo de la TDA ya está en marcha. “Va un poco más lento de lo que a uno le podría gustar” y aclaró que la lentitud se debe a las reparaciones técnicas que hay que hacer. López responsabilizó del estado del sistema a la gestión de Macri por no haber invertido en este derecho. “Es lo mismo que tener un auto en la casa que no funciona por no cambiarle la batería”, agregó.

En diciembre pasado, el gobierno hizo público el anuncio de la inversión de más de 500 millones de pesos en ARSAT para crear una “nube digital” del Estado. Este presupuesto estará destinado a la actualización, ampliación y renovación del equipo del Centro de Datos de ARSAT.

