La audiencia celebró la medida: Netflix estrenó antes de lo esperado Cobra Kai 3. Los seguidores de la saga de Karate Kid festejan la llegada de la tercera temporada de la serie basada en la popular película de los 80.

Grata noticia para los fanáticos de la serie. Netflix estrenó antes de lo esperado Cobra Kai 3. El gigante del streaming adquirió los derechos el año pasado para distribuir el envío que originalmente había salido via streaming para el sistema You Tube Red Originals. Hubo una porción de televidentes que la vieron por esa vía (y otras de forma no legal) y alucinaron.

Sin embargo el éxito fue contundente cuando el gigante del streaming puso en su catálogo las temporadas 1 y 2 producidas por Sony Entertainment Television, que fueron las que estuvieron disponibles en 2018 y 2019. No conforme con esto, al poco tiempo de haberla estrenado allí hizo público un avance con un fragmento de la tercera parte.

De forma inmediata alcanzó el primer puesto en el ranking de “lo más visto” y “lo más buscado” en Netflix, ganando a tanques como Breaking Bad, La Casa de Papel, Elite y Vikingos.

Cobra Kai en Netflix ¿de qué se trata?

La historia relata los hechos posteriores a Karate Kid pero mostrados desde la perspectiva de Johnny Lawrence, el villano de la primera parte y principal competidor de Daniel Larusso, protagonista de la cinta original. Pasaron más de 30 años y Johnny no logró superar la derrota en el torneo de All Valley en la primer película. Ambos siguen siendo vecinos de la zona y sus caminos vuelven a cruzarse por una seguidilla de hechos del destino. Johnny hace “changas” y tiene una vida desordenada en lo familiar y económico y Daniel-San logró alcanzar el éxito con Larusso Auto Group, su concesionaria de autos.

Los personajes son el día y la noche y eso está explotado de forma magistral en la serie, sin embargo, la vida de Johnny cambiará cuando empiece a ser el maestro de karate de Miguel, un vecino con el que entabla una relación alumno/maestro. Naturalmente el dojo de entrenamiento del protagonista pasará a llamarse Cobra Kai, como el de la película de 1984. Ahora, el rubio tendrá un nuevo estímulo para su vida y buscará ordenar tanto sus pensamientos como prioridades mientras vuelve a enfrentarse al sucesor de Miyagi. Lamentablemente este último aparece sólo en fotos, dado que el actor que compuso el personaje, Pat Morita, falleció en 2005.

El éxito de Cobra Kai se apoya en varias patas: por un lado la fórmula del argumento, donde la vieja guardia de peleadores convive con una nueva generación, por otro, el reparto, que incluye a los personajes originales y finalmente la mixtura perfecta entre drama y comedia. Ralph Macchio, William Zabka y Martin Kove, vuelven como Daniel San, Johnny y Kreese para brindarle legitimidad absoluta a la propuesta. La tercera temporada iba a estrenarse el 8 de enero, pero la empresa optó por hacerlo el 1ro del corriente.

Netflix estrenó antes de lo esperado Cobra Kai 3 ¿Cuando llega la cuarta temporada?

Según publicaciones especializadas, actualmente se está grabando la cuarta parte de esta popular serie. Para disfrutarla hay que contar con membresía de Netflix.

