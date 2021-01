El año comienza sin rumbo para el distrito. Ituzaingó: cierra la gastronomía, no tiene colonia, no tiene plan de vacunación y aplica multas de $100.000. Por ello ya hubo quejas de vecinos en las redes sociales.

En medio de una compleja situación, Ituzaingó: cierra la gastronomía, no tiene colonia, no tiene plan de vacunación y aplica multas de $100.000. El gobierno local no se planteó el debate “salud versus economía” dado que no contará con ninguna de las dos:

Suspensión de las Colonias de Verano

Aplicarán una multa de $100.000 a las personas que no usen barbijo o tapabocas en la vía pública

Restricción horaria: toda actividad comercial o de esparcimiento (bares, restaurantes) deberá cerrar a las 00:00 hs

Sanciones para fiestas clandestinas: quienes organicen, asistan y sean propietarios de un inmueble donde se lleven a cabo celebraciones ilegales, deberán pagar una multa de $100.000

Ituzaingó Sin Vacunación y ahora ni Colonias de Vacaciones

Cada año asisten niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores de todo el distrito a la Colonia de Verano. “Esta determinación nace con el objetivo de cuidar la salud de nuestra comunidad, desalentar la aglomeración de personas y prevenir el aumento de contagios en Ituzaingó”.

Pero por otro lado, Ituzaingó no informó aún si comenzó el Plan de Vacunación que ya largó hoy Morón y días atrás Hurlingham. Incluso, comenzaron por el personal de salud.

La portada de Facebook del Municipio de Ituzaingó exhibe a Papá Noel. Habría que avisarles que también salió de los listados. Ahora corren los Reyes Magos.

La última vacunación de Ituzaingó fue el 3 de abril de 2020. Y se aplicó la vacuna antigripal que no es la misma que la Sputnik V.

El 29 de diciembre, el intendente Alberto Descalzo, expresó a través de su cuenta oficial de Twitter: “Hoy comenzó la campaña de vacunación contra el Covid-19 en todo el país. La llegada de la vacuna nos llena de esperanza y nos marca que el fin de la pandemia está más cerca, sin embargo aún no finalizó, por eso, ahora más que nunca, sigamos cuidándonos”.

Pero desde entonces, la Secretaría de Comunicación del Municipio suspendió la distribución de información, se abocó a Papá Noel, se olvidó de los Reyes Magos y ahora suspendió la Colonia de Vacaciones.

