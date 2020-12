Esta es la época en la que la radio y la tele cambian para el 2021 con nuevos pases. Andy Kusnetzoff confirmó su salida de Metro, Jonatan Viale desembarca en otra radio y lo reemplazará Cabak en su lugar. Se rearma La Nación Más.

(por Santiago Alonso).- El cierre de este año complejo traerá novedades ya que la radio y la tele cambian para el 2021 con nuevos pases. Ayer Andy Kusnetzoff anunció que tras 18 años el programa «Perros de la Calle» que conduce en la segunda mañana de Metro cambiará de radio. La mitad de su equipo se trasladará con el y la otra permanecerá en la emisora. En FM 95.1 quedarán algunos integrantes del programa como Nicolás «Cayetano» Cajt y Gabriel Schultz. Al ciclo le queda una semana más allí y otra será su realidad el año entrante.

Los planes del conductor de «Podemos Hablar» implican que junto a María O´Donnell, Matías Martin y Sebastián Wainraich, se muden de radio para armar una desde cero. Ya es un hecho. Lo harán con producción de Kuarzo y alquilarán la frecuencia 107.9, donde hoy transmite Radio Berlín de Luis Majul. Esa radio no alcanzó las expectativas, por lo que Majul no renovó el contrato con Panda Sociedad Anónima. Esto allana el camino para que el proyecto de los ex Metro (que se llamaría FM Urbana) desembarque en ese espacio. Ya se están armando los estudios.

Se termina «Perros de la calle», así fue el audio:

Wainraich, a cargo de «Metro y Medio» ya había deslizado la posibilidad de armar una radio en una entrevista que otorgó a la plataforma online de la emisora en enero de este año, el fragmento en este video:

Horacio Cabak también cambia de aire. El actor y conductor de «Ciudadano Común» deja Delta 90.3 para ir a La Red en reemplazo de Jonatan Viale, en horario vespertino. A Delta (emisora de música electrónica) tampoco le queda mucho tiempo por que no logró el rating esperado y desde el 2011 contó con producciones de DK Group, esos programas se terminarán en diciembre. Viale llegará a Radio Rivadavia, medio en el que su padre, Mauro, conduce un envío semanal los domingos a la mañana. En La Red, Paulo Vilouta ocupará la primera mañana.

Diego Leuco ya dió por concluida su relación con Radio Mitre, el hijo de Alfredo Leuco integraba la mesa de «Lanata sin filtro» de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hs. También trascendió que irá a Rivadavia en lugar de «Baby en el medio», los mediodías.

Radio One FM 103.7 cesa sus transmisiones. La radio de música moderna cambiará su estilo, nombre, artística y personal. La decisión de Grupo Índalo es convertirla en una emisora periodística, buscando competir con El Destape Radio y Radio con Vos, ambas señales de frecuencia modulada con contenido político.

Se despide de la radio el inmenso Héctor Larrea. Su programa «El carromato de la farsa» en Radio Nacional concluye el 31 de diciembre. El locutor remarcó en vivo: «Quiero decirles que ayer, luego de un encuentro interesante con mis médicos, con mi psicóloga y mis familiares y amigos más cercanos, resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años, el 31 de diciembre«.

«Ese día termina ‘El carromato de la farsa’ y termina mi carrera de 60 años, sin vacaciones, salvo breves recesos. Quiero agradecerles a todos. Me costó tomar la decisión, pero ayer le comuniqué oficialmente al gerente artístico de la emisora y querido amigo Martín Giménez (autor, además, de la biografía ‘Héctor Larrea, una vida en la radio’) que ya no cuenten conmigo a partir del 1 de enero del año que viene», destacó «Hetitor».

En televisión, María Laura Santillán optó por mandar una carta documento para abandonar intempestivamente Telenoche. Dejó el envío del canal tras dos décadas y media de relación laboral.

A24 sufrirá la partida de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann. Su ex director, Juan Cruz Ávila irá a La Nación Más, canal que busca ser más competitivo y pelearle audiencia a TN, entre otros, se llevará a esas figuras al canal de los Mitre.

Los canales de noticias continúan brindando información sobre sus pases. En las últimas horas se conoció la noticia de la salida de Roberto Funes Ugarte que tomó la decisión de dejar «Sobredosis de TV» por motivos personales. Sin embargo continuará con la tira diaria «Minuto a Minuto», pese a que no se descarta que en un futuro deje C5N, señal que también se relanzará para un año electoral.

