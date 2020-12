Vacaciones 2021: Destinos más elegidos y cómo cuidarse

Los argentinos se preparan para las vacaciones 2021: Destinos que buscaron. Luego de casi 9 meses de cuarentena, y un año de pandemia, sin duda estas vacaciones serán distintas. Los argentinos preparan sus valijas, buscan destinos cercanos y piensan en cómo se tendrán que cuidar.

Las ansiadas vacaciones 2021: destinos seguros y requisitos. Si bien se habilitó el turismo desde el 1 de diciembre, se aclaró desde el primer momento que cada jurisdicción decidirá sobre el modo en que recibe al turismo: hisopados, permisos de circulación, cuarentena y otras formas.

Para la mayoría de las personas será el primer viaje luego de la cuarentena. El 86% de los argentinos está planeando tomar más precauciones relacionadas con la salud y la seguridad en sus viajes.

El 52% prefiere evitar ciertos destinos porque le preocupa su seguridad sanitaria y el 42% planea viajar dentro de su propio país a mediano plazo (7 a 12 meses), y el 28% planea hacer lo mismo a largo plazo (de acá a más de un año).

Los viajeros también se volcarán a destinos más cercanos y experiencias más rurales. El 76% no tienen problema en viajar a destinos con controles sanitarios.

El 72% no ve inconvenientes en visitar un destino en donde sea obligatorio usar tapabocas y esperan que los proveedores de viajes detallen con claridad las medidas de seguridad que están tomando.

Incluso, en las búsquedas de alojamiento las palabras “limpio” e “higiene” han aumentado.

Una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI) arrojó que el 70% no vacacionará, mientras el resto se repartió entre los que sí lo harán y los indecisos.

El año pasado, 47% había manifestado que no se iría de viaje en 2020, ahora el 40,8% de los que tiene pensado no tomarse descanso, no lo hará debido a la pandemia de COVID-19, el 27,5% argumentó que es por temas económicos.

El 61,7% contestó que la pandemia modificó sus planes iniciales de descanso. Respecto a si se aplicaría la vacuna contra la enfermedad antes de vacacionar, poco más del 72% se mostró dispuesto al decir que “sí” y que “podría ser”. Los indecisos fueron el 27,7%.

El 41,6% aseguró que “podría ser” un buen momento para vacacionar y el 34,1% cree que lo es, mientras que el 24,4% no sabe qué pensar al respecto.

El 47,8% cree las vacaciones son muy necesarias, el 32,8% que son bastante necesarias 13,5% poco y 5,9% nada. El mes que más respuestas obtuvo en cuanto al momento de vacacionar en 2021 fue enero (29,4%).

Mayoritariamente, los encuestados se tomarán un mes de vacaciones (23,4%) y muy parejo en las respuestas quedó una quincena (22,9%).

Los que vacacionen, aseguraron que lo harán por la Argentina (83,1%) y un pequeño grupo por el Exterior (16,9%).

La Costa Atlántica fue el destino más elegido con el 52,1%. La siguieron el Sur (Ushuaia, Calafate, etc.) con el 17%, el Centro del país (Mendoza, San Luis, Córdoba) con 10,7% y el Noroeste (Entre Ríos y Corrientes) con el 8% de las respuestas.

Sólo el 6,7% ue alquiló una quinta con pileta. Quienes eligieron en exterior, se van a Europa como el destino mayoritario (24,6%), Uruguay (16,6%), Centroamérica (16%), Otros (15,2%), Brasil (14,9%), Norteamérica (9,8%) y Chile (2,9%).

Respecto a protocolos en destino, el 58% dijo que los cumplirá mucho), bastante (33,1%) y poco o nada (8,9%). Una de las mayores preocupaciones es que el destino turístico no cuente con la infraestructura sanitaria accesible (87,5%).

La Costa Atlántica se prepara para recibir al turista con todos los protocolos sanitarios. El Ministerio de Turismo y Deportes, junto con la Secretaría de Innovación Pública presentaron la web Verano, el sitio oficial que ofrece herramientas y recomendaciones para las vacaciones.

En el mismo lugar se puede tramitar el Certificado Verano para viajar. En la página oficial del Gobierno Nacional podés encontrar un mapa con qué provincias requieren el Certificado de Verano y un documento que se tramita de manera online.

La gente siente más confianza en términos sanitarios en lugares más próximos y por los beneficios que ofrece el programa Pre Viaje lanzado por el Gobierno, este verano Argentina será el destino preferido.

Respecto a los destinos en las fiestas los destinos más buscados son

Navidad

Mar del Plata San Carlos de Bariloche Villa Gesell Buenos Aires Pinamar Tigre Mar de las Pampas Cariló Villa Carlos Paz Mendoza

Año Nuevo

Mar del Plata San Carlos de Bariloche Pinamar Villa Gesell Villa Carlos Paz Buenos Aires Tigre Villa General Belgrano Mar de las Pampas Cariló

