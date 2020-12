Para los fanáticos del cuarteto, la película de Rodrigo ya está disponible en Netflix. «El Potro: lo mejor del amor», es un film biográfico con la dirección de Lorena Muñoz, quien hizo la misma labor en «Gilda».

Los usuarios del gigante del streaming que sean fanáticos del ídolo popular están de festejo debido a que la película de Rodrigo ya está disponible en Netflix. El largometraje fué también coescrito por Muñoz y es una adaptación libre sobre la vida del cuartetero Rodrigo Bueno.

El film muestra las aspiraciones de Rodrigo por cantar y desarrollar una carrera profesional, algo que contó con el apoyo de sus padres. A raíz de su frescura, carisma y juventud cosechó el impacto deseado y se volvió un ídolo de la música tropical indiscutido. En el papel principal convocaron a Rodrigo Romero, alguien que no tenía experiencia actoral pero un parecido absoluto con el cantante.

«El Potro: lo mejor del amor», muestra los inicios del cantante en su Córdoba natal, algo que luego mutaría ya que Rodrigo incursionaría más tarde en el género romántico en la bailanta de Buenos Aires. Acompañado por sua padres, Eduardo Pichín Bueno (Daniel Aráoz) y Beatriz Olave (Florencia Peña), el joven se volverá un suceso gracias al aporte de su mánager José Luis Gozalo (Fernán Mirás).

También habrá un abordaje sobre sus luces y sombras, aquello que también es inherente a los grandes. Desde las malas influencias como el papel que encarna Diego Cremonesi hasta su pareja Patricia Pacheco, con quien tuvo un hijo. Luego su romance con Marixa Balli, entre otras situaciones de su vida personal.

Otro de sus éxitos en el pináculo de su fama es haber logrado llenar el Estadio Luna Park 13 noches consecutivas.

El retrato de un talento indomable

Es acertada la mirada del crítico Diego Batlle en Otros Cines: «El guión de El Potro también resulta un poco más esquemático y menos sutil que el de su predecesora, aunque Muñoz vuelve a demostrar su ductilidad como narradora para desarrollar la típica estructura de ascenso, apogeo y derrumbe de un ídolo, su desenfreno personal, sus amores apasionados, sus conflictivas relaciones familiares y su desbordante creatividad musical y en escena. En este sentido, la película reconstruye y recrea la potencia arrolladora que Rodrigo Bueno -con su look y sus ínfulas de boxeador- tenía en cada una de sus actuaciones en vivo».

La adaptación no estuvo exenta de controversias, ya que a los pocos días del estreno en 2018, familiares de «El Potro» criticaron duramente el trabajo de Muñoz. Afirmaban que lo expuesto en pantalla no se correspondía con la vida del artista. Según Olave, Rodrigo no padecía adicciones ligadas a estupefacientes, apenas bebía vino y no era alguien que frecuentara espacios swinger, algo que se ve en el film.

Para ver «El potro: lo mejor del amor», hacer click acá. Es importante remarcar que para disfrutar este contenido, hay que contar con una membresía de Netflix.

