Investigador analiza la Guerra de Malvinas en las escuelas de Morón durante la dictadura. El investigador y profesor de historia, Sebastián París analiza el tema Malvinas en la educación. Es vecino de La Matanza. Su objetivo a través de un trabajo de campo es explorar cómo ha sido tratado la causa Malvinas en las escuelas secundarias del distrito tomando como eje el inicio de la guerra en 1982 hasta la actualidad.

La causa Malvinas es un tema que cala hondo en los sentimientos más caros del conjunto de los argentinos. Es deber de los educadores el de transmitir su historia a las nuevas generaciones para la toma de conciencia. En este marco un investigador y profesor de Historia presentó al CONICET un trabajo de abordaje sobre ello. Los resultados de la evaluación del proyecto estarán listos para Enero. El nombre completo del estudio es «La Cuestión Malvinas en la escuela secundaria. Textos, discursos y memorias escolares». La supervisión está a cargo de la Dra. en Historia Natalia Casola.

«El objetivo es estudiar ante todo las consecuencias de la guerra en la esfera educativa. Esto se expresa en el concepto de la cultura de guerra escolar. Básicamente implicó la movilización civil dentro de la escuela (estudiantes, directivos y docentes) en pos de reunir los pertrechos para los soldados y las necesidades anímicas de los mismos», relató París a este medio.

«El proyecto aborda desde el año 82 hasta el 2020 el tratamiento de la cuestión Malvinas, por ejemplo en los manuales escolares. La «causa Malvinas» fue tambien diplomática y los manuales estban sujetos a los títulos histórico-jurídicos», añadió.

«Yo lo que encuentro es que antes del 82 es muy vaga la mención a Malvinas en las escuelas a pesar de que uno puede encontrar que en 1941 ya estaba la marcha de Malvinas que se generalizó años después con la guerra», contó el profesor a Anticipos.

Marcha de las Malvinas, estrenada en 1941:

En relación al estudio sobre la temática, el historiador aportó más datos: «Hasta el 2006 el tema había quedado estanco y no se hablaba mucho. De hecho la particularidad que se da es que en los actos escolares, cuando se hablaba del 2 de abril se lo presentaba separado de la dictadura, algo muy atado a la decisión de la Junta Militar. Tomé como objeto de estudio las acciones durante la guerra y especialmente de la comunidad educativa tomando como eje la labor de los docentes, directivos, estudiantes. Ellos donaron chocolates, frazadas, tejieron bufandas, organizaron kermeses y lo abordo tanto en escuelas públicas como privadas».

En este sentido, el investigador señaló: «Malvinas es más que la guerra. Con las políticas de memoria que introduce el kirchnerismo deciden que sea obligatorio que se hable curricularmente de la dictadura y el pasado traumático reciente de nuestro país. Me meto con la historia de como los combatientes comienzan a procesar eso cuando empiezan a ir a trabajar a los colegios y cómo se vinculan con la comunidad educativa. Por ejemplo: el Centro de ex combatientes de Morón no sólo da charlas sino que arregla mobiliario de escuelas, sillas y mesas».

Trabajo de campo

De acuerdo con la investigación, París destaca: «Hubo resistencias en torno a la guerra, según el ideario de cada institución, como es el caso del Colegio Ward. Geográficamente el proyecto se circurnscribe a lo que fue el Viejo Morón. Para reconstruir el tema Malvinas tomé cuatro colegios como base. El Colegio Ward de Villa Sarmiento, perteneciente a la Iglesia Evangélica Metodista Argentina; El ex Colegio Nacional Manuel Dorrego, institución creada en 1949 bajo el 1° gobierno peronista y, por último, colegios pertenecientes a la colectividad británica en Hurlingham St Hilda’s College y St Paul’s College».

El profesor relata que el avance de su trabajo probablemente se haga público el año entrante en el anuario «Historia de la Educación SAHE (Sociedad Argentina de Historia de la Educación», una revista científico-académica cuyo link está disponible en este enlace.

