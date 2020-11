Historia del Alfajor Maradona: ¿Te acordás?. En los 90, una empresa de golosinas desarrolló un alfajor con la figura del eterno ídolo que pasó a la inmortalidad el 25 de noviembre.

Historia del Alfajor Maradona: ¿Te acordás?. La empresa Bagley estaba al borde de la quiebra en la década menemista. Jorge Fisbein era presidente de Image Bank Argentina, el primer banco de imágenes de nuestro país. Fisbein buscó a la gente de Bagley para emprender un proyecto juntos. La compañía de golosinas tenía experiencia en el rubro, pero estaba a punto de llamar a concurso de acreedores y Jorge tenía una idea.

(por Santiago Alonso).- Para ello se puso en contacto con el gerente general de la compañía, Jorge Lorenzo, quien tenía una historia en el fútbol. Había jugado como 9 en Excursionistas y el tema lo movilizaba. Fisbein le explicó su proyecto: sacar una línea de alfajores con la imagen de Diego Armando Maradona. “Ahora parece una boludez (afirmó en una entrevista), pero en es eentonces un jugaro de fútbol era mal visto. Hoy se matarían para hacer lo mismo con Messi. En esa época no entendían nada”.

¿Y quiénes eran los que – según criterio de Fisbein – no entendían nada? Los directivos de Bagley que “estaba lleno de viejos”, según sus palabras. No veían a Maradona con buenos ojos, sin embargo las finanzas de la empresa estaban en rojo y no tuvieron otra alternativa que aceptar la propuesta. De forma inmediata diseñaron una línea de productos que llevara su imagen, desde chicles hasta chupetines y un alfajor. El postre estaba compuesto por chocolate blanco y envoltorio azul, la otra opción era chocolate negro con envase rojo y franjas doradas.

También produjeron y auspiciaron cortos educativos con la caricatura de “Dieguito”. El Dios del fútbol apareció además en el termo Lumilagro y sábanas Grafa. Fisbein Producciones supo ubicar estratégicamente esos microprogramas en el tiempo publicitario de Canal 9, Canal 11 y Canal 7 y otras señales televisivas del interior.

La figura de Maradona evocó desde siempre el cariño de la gente y su presencia caricaturizada en las golosinas hizo que los alfajores Bagley pasaran de ubicarse en el séptimo puesto de ventas al primero. “Se batieron récords de venta en Bagley, la empresa se salvó. Yo cobraba tanto de regalías que tenía que contratar un camión de Juncadella para ir a buscar la plata“, recuerda Fisbein. Alfajor Dieguito Maradona tenía una leyenda que afirmaba “Lee en el interior del envase para saber si ganaste una medalla”.

A los dos años el panorama se complicó y Diego atravesó dificultades ante la ley por portación de estupefacientes. Esto derivó en un escándalo mediático. Lorenzo se comunicó con su socio y se produjo el siguiente diálogo: “¿Qué hacemos, lo sacamos del aire?. “No, dejalo, se va a vender más que nunca”. La gente ama tanto a Diego que consideraba que comprando el producto, ayudaba a su ídolo.

Después de un mes de revuelo mediático los ejecutivos de Bagley optaron por retirar el producto. Actualmente el envase circula para ser vendido en Mercado Libre con un valor de entre $900 y $1000. Anteriormente, a principios de los 80 se habían editado una serie de moneadas de chocolate con la figura del astro y haciendo disintas jugadas: parando la pelota de pecho, de chilena, con la zurda, haciendo jueguito, entre otras. También la recordada “Mano de Dios”.

Para poder gestar la versión animada de la leyenda del fútbol, Fisbein tuvo que trasladarse a Brasil ya que en el país no existía un estudio de animación. Un historietista de ese país llamado Mauricio De Souza hizo una primera versión pero no vió la luz.

Fisbein entonces redobla la apuesta y para crear los cortos y la caricatura crea su propio estudio de animación en Argentina, encargó la composició de música y envió al aire las piezas. “Había un Dieguito que explicaba ecología. Otro Dieguito que enseñaba a lavarse los dientes antes de irse a dormir. En otro corto enseñaba deportes alternativos: atletismo, natación y gimnasia. Incluso hice un Dieguito jugando al básquet, porque se venía el Campeonato Mundial”.

