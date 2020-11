YouTube se cayó a nivel mundial (No es tu Wi-Fi)

YouTube se cayó a nivel mundial. Por ahora no pruebes y pruebes y revises. Se cayó YouTube aunque parezca increíble. Es la mayor plataforma de videos en todo el mundo. Y hoy no funciona.

YouTube se cayó a nivel mundial. ¿Se fue el Internet o es YouTube? Esta pregunta comenzó a sonar en las oficinas y casas de todo el mundo, porque la plataforma de videos no reproducía nada.

La caída es a nivel mundial, y hasta ahora había pasado sólo con WhatsApp. Según el país en que te encuentres, el horario suele variar, obvio.

Se pueden realizar búsquedas, incluso se ven las miniaturas pero no funciona la plataforma.

Poco después de los reclamos, YouTube emitió un comunicado en redes sociales para asegurar que estaba al tanto de los problemas y trabajando para intentar dar con una solución.

La empresa no dijo aún cuándo tendrá la plataforma en funcionamiento, pero puede ser en cualquier instante. Lo concreto es que no tenés que preocuparte por si tenés o no wi – fi o internet en tu casa porque el problema es de ellos.

YouTube fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005​ y, en octubre de 2006 fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1.650 millones de dólares. Es el sitio web más utilizado en internet después del buscador Google.

YouTube es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir videos. Presenta una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales. También contenidos de millones de personas, videoblogs y YouTube Gaming. Las personas que crean contenido para esta plataforma generalmente son conocidas como youtubers.

