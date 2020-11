Confirmado: primera renuncia de una funcionaria que no funcionó. Tras 11 meses de labores tomó la decisión de dejar el cargo entre críticas a su desempeño y tensiones en la coalición gobernante. Su reemplazo será Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.

Confirmado: primera renuncia de una funcionaria que no funcionó. Se trata de María Eugenia Bielsa quien dejó su cargo como Ministra de Hábitat. Si bien el presidente Alberto Fernández detalló que quería hacer cambios en el gabinete “sin hacer mucho ruido”, la noticia aparece tras la publicación de una carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner indicando que había “funcionarios que no funcionan”.

(por Santiago Alonso).- De acuerdo con lo publicado por el portal El Destape, el alcalde de Avellaneda, Jorge Ferarresi será quien la reemplace. Sobre el recambio de nombres en la cartera nacional, el periodista Nicolás Lantos afirma que “El Presidente ya tiene sobre su escritorio varias opciones de recambio para su staff de ministros y secretarios de Estado, algunas de las cuales ya están en marcha”.

La renuncia tiene un profundo trasfondo político, Bielsa no pertenece a ningún sector del Frente de Todos. No compone el Frente Renovador, tampoco el Instituto Patria ni La Cámpora. No hubo interacción con sindicatos, movimientos sociales ni fue ni es parte del Grupo Callao. Este último es un espacio de pensamiento creado por Fernández en tiempos previos a su candidatura a presidente. El sector nuclea al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, su vice, Cecilia Todesca, entre otros.

Confirmado: primera renuncia de una funcionaria que no funcionó. El mes de las tomas.

Este fue un mes movido para la ahora ex ministra. El foco de debate estuvo vinculado con las tomas ilegales de terrenos en Guernica, La Plata y otros distritos tanto bonaerenses como del resto del país. El problema no es algo que se le pueda achacar a Bielsa sino que es estructural.

Sin embargo la pandemia por coronavirus aceleró e intensificó los procesos. Con la suba del costo de absolutamente todo también están en alza los precios de los alquileres. También de la propiedad para su compra, el Gobierno Nacional continuó con el Plan Procrear pero la demanda es mucho mayor.

El RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) a cargo de dicha cartera, tiene como objetivo sumar 4000 barrios populares a un programa de mejoras de villas y asentamientos en el país. Esa iniciativa quedó frenada en estos meses pese al apoyo del Jefe de Estado.

¿Quién es la ex ministra de Hábitat María Eugenia Bielsa?

María Eugenia Bielsa nació en Rosario un 10 de marzo de 1958. Es arquitecta y docente y fue la primera vicegobernadora de Santa Fe en el 2003. Luego ocupó una banca como diputada provincial representando al peronismo y tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones del 2019, Alberto Fernández la convocó para ser Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

¿Quién es el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi?

Jorge Horacio Ferraresi es ingeniero. Nació un 26 de agosto de 1961 y desde el 2009 es Intendente de Avellaneda. Cumplió funciones en el ámbito público desde 1991 como Secretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad.

Estuvo en ese cargo hasta 1999 hasta que llegó al Ministerio de Producción bonaerense siendo Director Provincial de Minería. También Gerente Operativo del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado.

En el período 2003-2009 volvió a desempeñarse como Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Avellaneda de la mano de Baldomero Álvarez de Olivera. Luego fue intendente de Avellaneda, cargo que dejará prontamente al ser llamado por Alberto Fernández para reemplazara Bielsa.

Orgullosamente peronista y kirchnerista, siempre acompañó las políticas de Nestor y Cristina Kirchner y fue un acérrimo crítico de las gestiones de Macri y María Eugenia Vidal.

