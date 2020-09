El hijo de Julio López indignado por la domicilaria de Etchecolatz. Se refirió a los magistrados que le dieron ese beneficio. “Son unos caraduras”. De todos modos el genocida no saldrá por que cumple varias condenas.

El hijo de Julio López indignado por la domicilaria de Etchecolatz. Rubén López, hijo del desaparecido, apuntó contra los jueces del Tribunal Oral Federal 6. Dispusieron “conceder el arresto domiciliario” al represor de la dictadura cívico-militar Miguel Etchecolatz.

(por Santiago Alonso).- “Da mucha bronca que le den la domiciliaria”, manifestó Rubén en el marco de una nota periodística con la radio online Futurock. “Hoy no va a salir; mañana tampoco, pero se le van acumulando las domiciliarias”.

“Etchecolatz sigue cometiendo crímenes al no contar dónde están los desaparecidos. Son unos caraduras los del Tribunal que le dieron la domiciliaria”, disparó Rubén López.

Secretos hasta la tumba

Los genocidas de la dictadura están llegando a los 80 y 90 años, según cada caso. A medida que avanza el tiempo los responsables de la masascre más sangrienta que ha vivido nuestra historia se llevan los secretos consigo y no revelan adonde están los desaparecidos ni presentan listas de secuestrados.

Toda la labor de reconstrucción y búsqueda de datos y personas la han llevado a cabo los organismos de Derechos Humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros.

“Faltaba que un tribunal le de la primera y una a una van cayendo las domiciliarias. Eso es lo que da bronca hoy. Es de las peores inmundicias, como decía mi viejo, de la historia argentina. El hoy en día cometió infindad de crímenes pero sigue cometiendo uno: es el que secuestra a Clara Nahir y la entrega, la nieta de Chicha Mariani. El sabe dónde está”, declaró al programa “Crónica Anunciada” con Juan Amorín.

“Lo paradójico de esto: yo no soy querellante por ninguna de las causas de prisión perpetua. Pero hay gente que sí. Me acabo de enterar por Mariana Corbalán de HIJOS Berisso que es querellante por su papá en el TOF 6. Desde lo mediático me queda la denuncia, mis redes y avisándole a todo el mundo que estemos atentos”, sostuvo.

Y agregó: “No va a salir hoy pero es una puerta que se abre de cara al futuro puede ocurrir. Desde lo jurídico hay que esperar que otros tribunales no se la otorguen. En el 2016 le dieron la primera, luego la segunda. Cuando nos quisimos acordar el tipo estuvo de vacaciones en Mar del Plata. Que no me joda el tribunal. Si hay domiciliaria, hay escrache. Después asumiré las consecuencias si el tribunal se ofende, a mi no me importa”.

Etchecolatz ¿por qué le dieron la domiciliaria?

Los jueces del Tribunal Oral Federal 6 sostuvieron que la decisión de ese beneficio tuvo su eje en “consideraciones eminentemente humanitarias, consagradas con máxima jerarquía normativa”. El represor tuvo coronavirus y su estado de salud física está deteriorado.

El beneficio no se hará efectivo porque el represor se encuentra detenido en cárcel común a disposición del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora en otras causas por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.

