Confirmado: ex intendente Tagliaferro dió positivo en COVID-19

Confirmado: Tagliaferro, ex intendente de Morón, dió positivo en COVID-19. “Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico de COVID19 positivo. Me siento bien y estoy cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas”, expresó el dirigente del Pro en Twitter.

El exintendente macrista hizo referencia en reiteradas ocasiones al aumento de casos en el país mas allá de la implementación de la cuarentena y el aislamiento social, preventivo y obligatorio que inició el 20 de marzo.

Tagliaferro participó activamente de las manifestaciones en favor del aeropuerto de El Palomar y los concejales que responden a su partido alentaron desde sus cuentas a las movilizaciones llamadas “banderazos” desde el inicio de la pandemia. “Se negaron a abrirlo y ahora que son Gobierno quieren cerrarlo. Acá estamos, como desde el primer día, defendiendo nuestro aeropuerto”, manifestó el 20 de agosto.

El ex alcalde macrista no es el único contagiado en la dirigencia bonaerense. También ocurrió lo mismo con Martín Yeza, intendente de Pinamar, Gustavo Menendez de Merlo, Néstor Grindetti de Lanús, Mayra Mendoza de Quilmes y Martín Insaurralde de Lomas de Zamora.

Los síntomas más habituales de COVID-19 son: fiebre, tos seca, cansancio. También molestias y dolor de garganta, diarreca, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o gusto. Ante cualquier síntoma el Gobierno Nacional habilitó el teléfono 120 para consultas y posterior hisopado, el cual confirma o no la existencia del virus en el paciente.

Se negaron a abrirlo y ahora que son Gobierno quieren cerrarlo. Acá estamos, como desde el primer día, defendiendo nuestro aeropuerto.



Por los trabajadores y por todos los bonaerenses que elegimos el progreso: #NoAlCierreDeElPalomar ✈️ pic.twitter.com/qUGvsBtIMi — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) August 20, 2020

