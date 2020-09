Tema del Día: La rápida devaluación del dólar. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció ayer que la AFIP impondrá un anticipo del 35% de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales para la compra del dólar ahorro. También, que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se harán a cuenta del cupo de hasta US$ 200 mensuales.

Tema del Día: La rápida devaluación del dólar. Los cambios forman parte seis medidas tomadas junto al l Ministerio de Economía y la Comisión nacional de Valores (CNV) que incluyen:

1) Límites en la compra de dólares por parte de las empresas para cancelar deudas

2) Mayores exigencias para la apertura de cajas de ahorro en moneda extranjera

3) Facilidades para vender dólares por pesos a través de operaciones en el mercado de bonos y acciones

«La AFIP va a establecer una retención de impuesto a las Ganancias del orden del 35% para las compras de dólar ahorro y pago con tarjeta de crédito al exterior», aseguró Pesce ayer por la noche, en una conferencia de prensa en la sede del Banco Central.

Sus palabras significan que quienes opten por comprar el cupo de US$ 200, deberán pagar, además el 30% del Impuesto PAIS, y un adelanto del 35% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, lo que llevaría a unos $130 el valor a pagar por cada dólar, a los precios de hoy. Prácticamente igual al dólar blue que ya cotiza por encima.

Dólar Hoy: Pagos con tarjeta de crédito a cuenta del dólar ahorro

Los pagos que se hagan con tarjeta de crédito, se harán a cuenta del dólar ahorro, por lo que, si bien no habrá límite para la compra de bienes o servicios con tarjeta de crédito, se descontarán de los futuros cupos de compra de US$200 mensuales.

«Si se realiza una compra de US$ 1.000, por 5 meses esa persona no va a poder acceder al mercado de cambios», explicó Pesce.

Dólar hoy: Bancos y la revisión de nuevas cuentas en dólares

En el caso de la apertura de nuevas cuentas en dólares, los bancos deberán «hacer una evaluación de los ingresos» para habilitarla, en lugar del criterio simplificado que existe actualmente para la apertura de cajas de ahorro en pesos.

«Para la apertura de cuentas, en el caso que estén abiertas, tienen que demostrar que hay ingresos propios para dólares y en cambio se establecerá que no podrán acceder los beneficiarios de planes sociales, establecidos antes o después de la pandemia», apuntó Pesce.

En el caso de cuentas en dólares con múltiples titulares, el presidente del BCRA detalló que «solo va a regir el límite de US$ 200 por cuenta bancaria, no por CUIT».

Dólar Hoy: Prohibición a no residentes

Con respecto a los mercados de títulos y acciones liquidables en pesos y dólares, Pesce explicó que se establecerá «un mecanismo de transparencia para que esas operaciones se realicen en mercados institucionales locales».

«Se va a prohibir que los no residentes puedan liquidar títulos en moneda extranjera en los mercados institucionalizados y vamos a establecer una limitación para aquellos que adquieran títulos argentinos en el exterior, o activos financieros, no puedan liquidarlos en pesos en el mercado local», aseguró Pesce.

Dólar Hoy: Parking

Pesce agregó que la Comisión Nación de Valores impondrá «un parking de 15 días hábiles para la transferencia de títulos valores adquiridos con pesos» y, a su vez, prohibirá «que las ALyCs (Agentes de Liquidación y Compensación) puedan realizar operaciones por fuera de los mercados institucionalizados del país».

Sin embargo, el Banco Central eliminará a partir de mañana el período de espera (parking) para las operaciones de compra de títulos en pesos con moneda extranjera en el mercado local.

«Esto va a permitir que los residente con dólares puedan venderlos en el mercado local contra pesos sin parking», detalló el funcionario. Y agregó que «esto debiera bajar la presión en ese mercado (por el del dólar bolsa), ya que los que quieran vender dólares en ese mercado podrán hacerlo».

Dólar Hoy: Restricciones a empresas

En cuanto a las compras de dólares de empresas para cancelar obligaciones en el exterior, Pesce dijo que se le pedirá a las empresas con vencimientos de más de US$ 1 millón al mes que «presenten un programa de reestructuración de la deuda» que venza a partir del 15 de octubre.

Pesce quiere que las empresas refinancie el 60% de los vencimientos a dos años. «No postergaciones en el pago de intereses. La intención es que las empresas nos presenten un plan de reestructuración, a ver si estas presentaciones mejoran el perfil de los vencimientos de la deuda financiera privada.«

En ese sentido, sostuvo que la mejora en las tasas de interés en pesos hizo que muchas empresas tomaran deuda en pesos para para cancelar deuda en dólares y que «eso nos está trayendo dificultades en el mercado cambiario«.

Dólar Hoy: La Era Macri

Durante cuatro años, el Banco Central pagó 70% anual en dólares, caso único en el mundo. Para comparar en EE.UU., en el país del norte pagaban 1,5 % anual. Colocaron todo el dinero que pudieron, y lo sacaron en 2018 por los conflictos mundiales.

Como al Gobierno Nacional no le alcanzó para pagar todo el líquido, decidieron endeudarse para poder seguir adelante. Y así se fugaron los 70 mil millones de dólares, el triple de la base monetaria, que fue para pagar la caja corriente ya que no se construyó ni una sola escuela y dejaron una deuda para que la pague el siguiente gobierno.

Dólar Hoy: La Era Alberto

En los papeles, Las reservas del Banco Central suman u$s42.452 millones al día 11 de septiembre, pero el total de encajes que resguardan los depósitos del sistema financiero ascienden a u$s12.044 millones, esto implica que las reservas disponibles son de u$s30.408 millones.

Si a este último monto le restamos los préstamos internacionales, el swap de China y los DEG que suman u$s 22.308 millones y el dinero en caja que asciende a u$s 976 millones, las reservas netas en billetes y de libre disponibilidad suman u$s7.124 millones. O sea, nada.

De este total u$s 3.828 millones están invertidos en oro, con lo cual nos quedan u$s 3.296 millones en efectivo. Esta es la razón de las medidas de ayer, no hay dólares suficientes en el Banco Central.

Con los niveles de inflación y devaluación del peso, es imposible realizar negocios en Argentina. Si a eso le sumamos la constante fuga de capitales, la ruleta financiera sigue adelante y el Gobierno Nacional se queda sin caja para pagar sus compromisos, insumos, haberes, sueldos, bonos e intereses de deuda.

