Recomendado Netflix: Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad. Una de las mejores series de la década del 2000 trajo su «spin off», es decir, su historia original que se desprende de otra exitosa. La evolución de un abogado común que se convierte en el consejero legal de Heisenberg.

Recomendado Netflix: Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad. La serie original terminó en 2013 y tuvo un cierre perfecto. También un epílogo estrenado el año pasado llamado «El Camino». Anteriormente el canal AMC que en su momento emitió «Breaking Bad» puso en el aire la historia de Jimmy McGill, el abogado chanta que se convierte en Saul Goodman, asesor del narcotraficante Walter White. A nivel mundial es distribuida de forma online a través de Netflix, de suscripción paga.

(por Santiago Alonso).- El autor Vince Gillian deleitó al mundo entero con sus historias de antiheroes. Tenía experiencia sobrada para narrar ya que se puso al hombro guiones de otras series exitosas como Los Expedientes X (acá emitida en Telefé con el nombre de Código X), uno de los íconos ficcionales de los 90. Fue productor de la serie y también escribió las ideas de varios episodios de aquella franquicia sobre dos agentes del FBI que investigan la presencia de extraterrestres en la tierra al igual que fenómenos que la ciencia no puede explicar del todo.

Series hermanas

En el 2008 estrenó Breaking Bad, el relato que narra la transformación de un profesor de química muy jugado para llegar a fin de mes llamado Walter White. En el primer episodio le diagnostican un cáncer terminal y tras pensarlo largamente, White decide complementar su vida docente con la fabricación de metanfetaminas para dejarle un colchón de dinero importante a su esposa e hijo discapacitado para que vivan tranquilos. La serie funciona como una bomba de tiempo.

En ese marco White se embarga en la peligrosa aventura con Jesse Pinkman, un ex alumno con algunos conocimientos de los barrios bajos y el mundo del delito con quien fabricará y distribuirá los estupefacientes. Para salir de distintos inconvenientes legales contratan los servicios de Saul Goodman, un abogado medio chanta que no tiene escrúpulos para lograr su cometido. Sin embargo no se trata de un ser despiadado sino un personaje muy querible del cual se desprenden varias capas emocionales. Su historia previa al mundo White es lo que atrapa al espectador en «Better Call Saul!» (Mejor llame a Saul!), que es el lema que el abogado utilzaba en sus propagandas televisivas para atraer nuevos clientes.

Ubicación temporal de la serie y sinópsis

La saga atraviesa su quinta temporada y tiene lugar seis años antes de los acontecimientos de Breaking Bad. Explorará la relación entre Jimmy y su hermano Chuck quien tiene un estudio de abogados en Albuquerque. También con su colega y pareja Kim quien será un personaje clave en el sostenimiento anímico del personaje. Aparecerán con el tiempo caras conocidas de «Breaking…» que le dan un aire familiar al relato. Better Call Saul tendrá su sexta y última temporada en el 2021.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos