Alberto Fernández se reunió con la mamá de Facundo Astudillo Castro. “El Presidente me dejó conforme y tranquila, pero voy a seguir buscando la verdad”, destacó Cristina Castro, madre del joven desaparecido en abril.

Alberto Fernández se reunió con la mamá de Facundo Astudillo Castro. “Lo miré a los ojos, tengo que mirar a las personas a la cara para saber si están mintiendo. Me ha dejado conforme y tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir para que todo salga a la luz y se sepa la verdad», relató la mujer. El encuentro tuvo lugar hoy en la Quinta de Olivos.

(por Santiago Alonso).- Facundo Astudillo Castro fué interceptado por efectivos policiales el 30 de abril. Se dirigía a Bahía Blanca para encontrarse con su novia partiendo desde Pedro Luro. Nunca llegó y desde ese momento el país está en vilo por saber datos sobre su paradero. La opinión pública apunta contra el Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni.

El encuentro tuvo dos etapas. La primera contó con un encuentro a solas entre Fernández con Cristina Castro. El segundo sumó a la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y los abojados de Castro.

“Se armó una linda mesa de trabajo. Tuvimos una muy buena reunión y sacamos muchas cosas en limpio”, destacó sobre esta segunda parte de la jornada.

La amarga espera

Mañana será un día clave: se relizará la autopsia al cuerpo hallado en Bahía Blanca. Se presume que podría ser el muchacho de 23 años. El procedimiento estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Castro esperará los resultados junto a sus abogados. “No sabemos hasta dónde nos van a dejar participar de la autopsia, pero es como un quirófano, vamos a estar ahí esperando pacientemente a ver qué respuestas nos dan”, explicó.

La mamá de Facundo se mostró agradecida con el Jefe de Estado. Sin embargo continuó con sus criticas al titular de la cartera de seguridad provincial. Sergio Berni sostiene que por ahora no hay pruebas que incriminen a efectivos de la Policía bonaerense, principales sospechosos en la desaparición del joven.

“Le diría a Berni que así como me está tratando a mí está tratando a cientos de argentinos, cientos de papás de chicos que aparecieron suicidados por la Policía en las comisarías. No le tengo miedo a Berni, pero en vez de andar haciendo el show por tevé debería ponerse a trabajar”, declaró.

Pocas certezas hasta ahora

La versión del ministro es que Facundo murió en un accidente. Afirma que el joven se cayó de uno de los puentes que cruzan el canal Cola de Ballena en la localidad de Villarino. El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez también sostiene esa posibilidad.

Allí la correntada es fuerte y el joven se podría haber tropezado. El fondo es fangoso y hay una subida fuerte de la marea. Un investigador de la zona declaró a Infobae que “El lugar es fangoso, problemático, pantanoso, de difícil acceso, pero igual llegan los pescadores, hay marcas de jeep o camionetas, y además el cuerpo lo encontró un pescador que va siempre ahí”.

Berni realizó declaraciones a Radio Mitre: “Hay que esperar las pericias. No sabemos si en ese lugar el agua salada subió y bajó igual que el lugar dónde estaba el cuerpo”.

Fernández por su parte afirmó en la reunión: «No voy a permitir que esto quede impune». Además, le dijo estar “a disposición” de la familia y afirmó que “si se llega a advertir la responsabilidad del Estado en el hecho”, desde el Gobierno serán “severos con eso”.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos