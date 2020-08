Norbert Degoas: el genio publicitario que es viral en internet. El locutor falleció en el 2013 pero el furor por sus piezas publicitarias sigue cosechando fanáticos en las redes. Jingles, remates, promos y juegos de palabras son algunos de los secretos de las marcas que el animador marplatense hizo inolvidables.

Norbert Degoas: el genio publicitario que es viral en internet. El hombre más querido de Mar del Plata es natural de San Antonio Oeste en Río Negro. Entre los 60 y 70 alcanzó el éxito local con sus programas de radio. Luego llegó a otras latitudes como Bahía Blanca. En Radio General San Martín construyó su fama anunciando canciones y muchos lo recuerdan por envíos como El desán Show y Palacio de las estrellas.

(por Santiago Alonso).- Desde 1970 se radicó en Mar del Plata. Fué parte de Semanario Insólito en 1983 por la pantalla de ATC junto a Adolfo Castelo, Raúl Becerra y Nicolás Repetto. Al año siguiente trabajó en Telemundo, la cadena de habla hispana para residentes en Estados Unidos. Allí fue el locutor a cargo del pronóstico del tiempo.

El éxito como factor movilizador

Si bien había alcanzado fama nacional con «Semanario», Degoas (cuyo nombre real es Norberto Carredegoas) dijo que era momento de cambiar de rumbo. «Cuando tengo éxito me canso y me voy. No me perpetúo en ningún puesto, hay tipos que envidio porque tienen un alma conservadora y monótona para estar 20 años en un mismo lugar”, declaró a un programa de cable llamado «Código».

«Acá en Mar del Plata tenía un éxito increíble y por eso me fui. Me gusta empezar de abajo, los comienzos son bárbaros», destacó sobre el inicio de su etapa en Telemundo. Le fué muy bien, a tal punto de contar con su propio ciclo en Los Ángeles: «Argentina Show».

Norbert Degoas: el genio for export

Si bien el dato no trascendio en nuestro país, Degoas fué una estrella en Estados Unidos. «Le fue súper bien en esa época. Hasta había carteles en las calles con su cara», detalla su hija, la cantante Ari Degoas a Clarín. Pero Norber extrañaba a su familia y dió por finalizada su aventura en tierras yankees. Volvió a Mar del Plata para seguir trabajando.

Su voz particular y forma de anunciar publicidades fué otro de los factores que lo hizo único. Sólia afirmar que las marcas que pasaban por su programa no iban a ser olvidadas y así fué. Adelgamate, Rizzo revestimientos, Aberturas Peralta Ramos, Supermercados Aragone, Gaseosa Spring Up y empresa de micros El Cóndor son algunas de sus marcas recordadas.

Recientemente el canal de You Tube «Historia de la televisión marplatense» subió los «crudos» de algunas de sus grabaciones donde se ve a Degoas llevando a cabo su labor.

Norbert Degoas: el genio. Tragedia, impunidad y reconocimiento

Lamentablemente el 2013 fué un año fatídico. Un día de septiembre estaba a punto de almorzar con su pareja, Alejandra Scalise y cuando salió a comprar pan fué atropellado por una camioneta que iba a alta velocidad. A los pocos días se hizo pública la dolorosa noticia: Degoas había fallecido producto del impacto.

La familia buscó justicia por todos los medios posibles pero no la hubo. La camioneta era manejada Elizabeth Riadigos, esposa de Julio Riadigos, un apellido de peso vincluado a la industria farmacéutica. Ese fué el motivo por el que no tuvieron condena.

«Era tan personaje y ocurrente en los avisos como en la vida real. Tengo la seguridad de que parte de mí se murió con Norbert y no va a volver»,«, recordó su esposa en una entrevista concedida al el sitio Qué Digital.

Sus hijas Ariana y Franccesa preparan un documental sobre la vida de su padre quien fué declarado ciudadano ilustre de Mar del Plata de forma póstuma.

Norbert Degoas el genio Siempre vigente

Actualmente los videos de Degoas son reproducidos en You Tube, Facebook e Instagram, son vistos y replicados de forma permanente. Se crearon grupos de Facebook e hilos de Twitter con sus hits, aquellos que al igual que el son inolvidables.

El usuario y músico Frank Redux hizo una versión propia de «El Cóndor» a modo de homenaje:

El 14 de septiembre de 2013, alumnos de periodismo de Deportea le dedicaron el premio «Al maestro con cariño». También fué distinguido por el Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Dicha institución le otorgó el Premio Caduceo Post- Mortem por su Labor en Locución Comercial en septiembre de 2015. La publicidad de «Adelgamate» apareció en una escena del film «El Ciudadano Ilustre».

Sus hijas continúan la labor artística en el mundo de la música e industria audiovisual. Ariana es cantante e integra el grupo Bandana y Franccesca es Técnica en sonido y Licenciada en Artes Electrónicas en el Centro Cultural Kirchner.

