No le hagan caso a la tele: el dióxido de cloro no cura el coronavirus. Esta semana murieron un anciano y un niño de 5 años en Neuquén por beberlo. Viviana Canosa fué quien lo consumió en cámara. Afirmó que «oxigena la sangre» y que «le viene divino». Las consecuencias de la irresponsabilidad en la televisión.

No le hagan caso a la tele: el dióxido de cloro no cura el coronavirus. Es hora de que los organismos de control hagan justamente eso, controlar. Tanto el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) como la Defensoría del Público, a la cual no puede preocuparle únicamente el lenguaje inclusivo o la carencia de su uso. Es menester que se apliquen duras sanciones a los titulares de la frecuencia que ponen al aire a periodistas que no rinden cuentas sobre lo que hacen.

(por Santiago Alonso).- Si bien la Defensoría hizo las denuncias correspondientes a Baby Etchecopar por sus frases desafortunadas mientras que – como organismo del Estado – promueve la práctica periodística en los y las jóvenes, hay un elemento faltante: la sanción para fomentar un uso responsable de un micrófono de llegada masiva.

Los periodistas más reconocidos se amparan en el argumento de la libertad de expresión para hacer cualquier cosa en pantalla en pos del rating. Son (o somos) una especie rara por que creen que no deben dar explicación alguna frente a lo que hacen.

En su sistema de creencias pareciera que no hay repercusión frente a sus acciones. Sostienen a capa y espada que «la gente elige y tiene el control remoto», como única argumentación para justificar lo inconfesable.

La semana pasada Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en un programa en vivo en El Nueve. En esta nueva faceta en la que la conductora hace un esfuerzo titánico para «impostar barrio», cerró su ciclo con una botella que contenía esa sustancia.

En el cierre del programa «Nada personal», apareció el cartel «Dejen de prohibir tanto por que ya no alcanzo a desobedecer todo». Luego apareció un medio plano de la conductora que afirmó en vivo: «Vamos a despedirnos, voy a tomar un poquito de mi CDs. Oxigena la sangre, viene divino, yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago, chau, los quiero. Hasta mañana».

Toda acción tiene consecuencias

El 13 de agosto se reportó el fallecimiento de un hombre en Jujuy. Tuvo un infarto por beber dióxido de cloro. La bebida fué prohibida por ANMAT y fué promocionada en tv como «la cura contra el coronavirus».

La familia del fallecido aclaró que no tenía COVID-19 sino que «sólo tenía gripe«. El lunes pasado tomó contacto con un amigo, quien le recomendó el dióxido de cloro como «solución frente a la pandemia».

Fué encontrado en su cama, acostado. Los esfuerzos del personal de salud por reanimarlo fueron en vano.

Desde Nequén trascendió otra lamentable noticia: falleció un niño de 5 años por la misma razón. El infante había ingerido la misma sustancia. Se la habían ofrecido sus padres como una «posible cura contra el COVID-19». Según el jefe de atención médica , Rafael Palomino, el menor ingresó de urgencia al hospital de Plottier sin signos vitales.

El personal médico intentó reanimarlo durante una hora pero el infante no pudo sobrevivir.

No le hagan caso a la tele: La palabra de profesionales de la salud

La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti destacó que la ingesta del líquido «no tiene ningún beneficio contra el COVID-19» y que «es tóxico».

En la misma sintoná se manifestó la Organización Panamericana de la Salud. La entidad desalentó el consumo por los mismos motivos.

“Es muy tóxico, es un gas amarillento que reacciona químicamente muy fuerte, puede producir la muerte, diarreas, neumonía y otra serie de eventos. Es imperativo que cuando la gente escuche que estos productos se ofertan, contacte a su Ministerio de Salud», afirmó Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la OPS.

El «ejemplo» de Viviana Canosa se suma al de Donald Trump y al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Los tres señalaron los beneficios de la ingesta de dióxido de cloro.

¿Y las sanciones para cuando?

Todavía no están del todo claras las razones por las que ni el ENACOM ni la Defensoría del Público imponen duras sanciones. No se está hablando de un posicionamiento editorial sino que lo que se discute es la vida humana, la potencia de la televisión como generadora de conductas y los mensajes que de ella salen.

Las frecuencias y el espectro radioeléctrico utilizado para que El Nueve emita por aire, le pertenecen al Estado Nacional. Esto quiere decir que es de todos nosotros. La empresa propietaria de El Nueve tiene un licenciatario que «alquila» la frecuencia para uso privado. Esto ocurre también con Radio Mitre, Telefé o FM Oeste de Haedo y por ende están sujetos a las leyes y regulaciones argentinas. Están sujetas a control por parte de los entes reguladores.

Y cuando hay un mensaje que se lleva puesta la vida de gente desesparada no alcanza con un «apercibimiento», un reto por la tele o indignarse en las redes o en otros debates públicos sino multas millonarias y sanciones ejemplificadoras como hijos del rigor que somos. Y si. Eso es para los periodistas también.

