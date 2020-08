Cuarentena: Alberto se reunió a solas con Larreta. El presidente de la nación mantuvo un encuentro a solas con el alcalde porteño. No estuvo presente Axel Kicillof. El objetivo era limar asperezas que se produjeron entre ambos gobiernos el relación a los niveles de apertura.

Cuarentena: Alberto se reunió a solas con Larreta. Ambos dirigente se sentaron para diseñar juntos una nueva etapa para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jefe de Estado afirmó que no puede volver a ocurrir lo que trascendió la semana pasada en la que una cerverecía habilitó el consumo en la puerta. Los clientes no sólo no respetaron la distancia social requerida sino que en la mayoría de los casos no usaban barbijo o tapabocas.

(por Santiago Alonso).- La exigencia de Nación a Ciudad fué clara: más controles. Hubo una segunda advertencia al dirigente capitalino: no habrá más rubros ni actividades exceptuadas dado que la cantidad de contagios (en especial en CABA) lejos de subir, llegó a niveles preocupantes.

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero sostuvo que el Gobierno evaluará la próxima etapa. La actual concluirá el próximo domingo.

Desde la administración bonaerense afirmaron: «Nosotros no teníamos idea de la reunión, y estamos a la espera de que el presidente nos convoque», revelaron al portal BAE Negocios.

Los números en la Ciudad y las camas en la provincia

Larreta afirmó en las conferencias tripartitas que tomaban las decisiones «mirando los números». El plan inicial del alcalde de la ciudad era habilitar más actividades vinculadas con la gastronomía al aire libre y deportes. Por ahora no será posible.

Por otra parte, la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires es distinta. Kicillof busca evitar por todos los medios posibles que el sistema sanitario colapse. Continuarán con la fase tres en especial en el conurbano bonaerense.

El Ministro de Salud, Daniel Gollán destacó que si los casos avanzan «habrá que ir a una cuarentena intermitente. A este ritmo se van a agotar las camas».

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos