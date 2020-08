Levantan «El Chavo» de las pantallas de todo el mundo. Sorpresivamente la televisión de todo el planeta se despide de «El Chavo», «El Chapulin Colorado» y series de Roberto Gómez Bolaños.

Levantan «El Chavo» de las pantallas de todo el mundo. El hecho constituye con la salida del programa más longevo de la televisión hispanoparlamente. Luego de 50 años de emisiones ininterrumpidas salen del aire los programas del famoso actor mexicano.

(por Santiago Alonso).- El motivo es un desacuerdo económico entre Televisa, la televisora más grande de Latinoamérica y Grupo Chespirito. «Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos», destacó el hijo del actor fallecido en el 2014.

También se pronunció Florinda Meza, reconocida a nivel global por ser Doña Florinda y Popys en «El Chavo» y La Chimoltrufia en «El Chómpiras y Botija».

«Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente»

«Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares es donde menos te valoran» y «tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido estará más vivo que nunca», sostuvo la actriz de 71 años.

Levantan «El Chavo» de las pantallas: emisión en nuestro país

El programa fue emitido en Argentina por Telefé y hasta el 31 de julio por El Nueve. También por el extinto canal de cable infantil Magic Kids entre 1995 y 2001 siendo lo más visto de la señal. Simultáneamente Magic Kids tenía en pantalla a los X-Men de Marvel y Los Caballeros del Zodíaco, ambos tanques de Estados Unidos y Japón. No pudieron con El Chavo que siempre registró las mediciones más altas.

La serie comenzó sus emisiones en México el 20 de junio de 1971 y concluyó con 290 episodios en total el 6 de enero de 1980. El elenco vino a Argentina dos veces en los 80 y en ambos casos llenó el estadio de River, algo envidiable para cualquier banda de rock de fama mundial.

En su país de origen, en el 2012 se llevó a cabo el festival «América Celebra a Chespirito», organizado por el canal Televisa. El homenaje en vida al autor incluyó la presencia de grandes del espectáculo como Juan Gabriel y Thalía.

Adiós al mas grande

Roberto Gómez Bolaños fallecio el 28 de noviembre de 2014 y su velatorio tuvo dos etapas, una pública donde todo el continente lo lloró en una ceremonia masiva realizada en el Estadio Azteca. El evento paralizó al país.

La segunda fue realizada de forma privada con familiares y amigos quienes lo despidieron de forma íntima mas allá de la presencia de alguna cámara periodística que registró el momento.

De momento no se sabe si continuarán las negociaciones entre Televisa y Grupo Chespirito para reponer el envío al aire. Cuando el desacuerdo se «destrabe» en México, volverá a ser emitido por El Nueve.

