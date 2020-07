Intendente imputado por reconocer «venta de falopa». Se trata del alcalde de José C. Paz, Mario Ishii quien afirmó en un video que cubría a la policía local cuando «vendía falopa en las ambulancias».

Intendente imputado por reconocer «venta de falopa». El video se hizo viral el domingo pasado. El jefe comunal mantenía un cruce con un grupo de empleados del municipio en la vía pública. Solicitaban mejoras salariales y fué el propio Ishii quien los abordó. Lanzó una frase desafortunada: «Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias».

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, exclamó el alcalde en el video que llegó a medios nacionales.

Los empleados del área de salud con los que el jefe comunal tuvo el intercambio, exigían una carga horaria más acotada para pasar tiempo libre con sus familias.

La explicación de Ishii

Tras ser consultado por la polémica frase, el intendente manifestó que “sacaron esa frase de contexto” . Puntualizó que él “no estaba encubriendo” a los que venden droga en las ambulancias sino “cubriendo los puestos de trabajo”.

«Intervengo en un montón de cosas (dentro del Municipio). Como hay una pandemia, intervine el área de salud y me puse al frente de ella”, remarcó. También dijo que como no tenía pruebas sobre quiénes son los narco-ambulancieros mandó a llevar a cabo una investigación.

La justicia lo citó pero no se hizo presente. En su lugar lo hizo el abogado el Dr. Oscar Paoletti. «Pedimos que sea citado a hacer una declaración espontánea y estamos buscando todos los elementos probatorios del hecho», afirmó este último a Infobae.

