¿Cuánto suma la Deuda Externa Argentina? El Presidente Alberto Fernández decidió extender la oferta a los bonistas hasta el 22 de mayo a las 17.00, hora de Nueva York. La oferta es la quita del 62% de los intereses a los fondos de inversión que compraron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos de la Argentina.

¿Cuánto suma la Deuda Externa Argentina? O aceptan la oferta, o Argentina se declara en default y el debate pasa a los tribunales de Nueva York.

La deuda externa argentina es el 91% del PBI ya que entre 2015 y 2019 creció el 87%. De esta manera, del total de deuda que tiene el país, el 50% corresponde a tenedores de bonos en dólares y de origen extranjero.

De 2020 a 2023, los argentinos debemos pagar 50 mil millones de dólares por año, lo que la hace impagable ya que el 90% de los dólares se fugaron al exterior.

Para 2020, el 39% del Presupuesto Nacional está destinado a pagar los intereses de la deuda externa.

Entre 1976 y 1983, durante la dictadura cívico militar, el país se endeudó en 10.300 millones de dólares.

Entre 1989 y 2001, bajo el gobierno de Carlos Menem de raíz peronista, sumó 3.700 millones de dólares de deuda por año.

Y durante el Gobierno de Cambiemos que llevó adelante Mauricio Macri, la toma de deuda fue de 32.500 millones de dólares por año, en total 130 mil millones de dólares en cuatro años.

La fecha del 22 de mayo no es producto del azar. Ese día vence el período de gracia del primer pago de 503 millones de dólares de intereses del Bono Global. Y el Presidente de la Nación puso ese límite para acercar posiciones con los acreedores privados. Si no hay acuerdo y finalmente no se pagan los intereses vencidos, Argentina entra en default.

Otra fecha clave será el 25 de mayo. Ese día se debe anunciar los resultados del canje que propuso el gobierno a los acreedores privados.

De está manera, el viernes 22 concluye la vigencia de la oferta del Gobierno Nacional y tres días más tarde, el lunes 25 de mayo, se sabrá si Argentina acordó con los bonistas y evitó un eventual default por billones de dólares.

Pero la adhesión es muy baja y pobre, tanto que llega al 20% y Argentina se encamina al un “default obligatorio” ante la imposibilidad de pagar.

Por último, el tercer punto que planteó el Gobierno Nacional fija al 27 de mayo como fecha para que el Ministerio de Economía entregue los nuevos bonos y cancele los viejos como último paso de la negociación con los acreedores privados.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos