Uno de los Simuladores pide que la tele de aire repita series. El actor Federico D´Elía pidió “repetir todo lo que se pueda”. Uno de los protagonistas del exitoso unitario emitido por Telefé brindó una entrevista a CNN Radio y solicitó a los canales de aire que pongan al aire producciones locales de otros años para que los actores, autores y directores obtengan un sustento monetario.

Uno de los Simuladores pide que la tele de aire repita series. Entrevistado por Pilar Smith quien se pone en la piel de Mario Santos en la ficción detalla que “está bueno que Telefé esté pasando estos capítulos (se refiere a la emisión del primer episodio de series icónicas del canal en el festejo por su aniversario 30), pero lo viene pidiendo SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes). Estaría bueno repetir todo lo que se pueda”.

(por Santiago Alonso).- “Ahora sí no está entrando un centavo a ningún actor y por un rato largo no le va a entrar. No hablo de mí en particular, por que la gente cuando uno dice esto cree que habla de uno nada más. No, hablo de un montón de gente que está sin laburo, desocupada, que estaba ya sin laburo y desocupada”, destacó.

El actor que además fue Ray Gun Baxter en Campeones dijo: “Una manera de no pedirle ayuda al Estado, es pedirle ayuda a quien indirectamente es socio nuestro y nosotros somos socios de los canales cuando hacemos ficción y hacemos este tipo de cosas”.

Si se repite, se cobra

“Quieras o no, aunque sea muy poquito lo que cobra el actor de las repeticiones, es algo y además entra plata en las obras sociales y la obra social no termina desapareciendo. Ya están críticas casi todas. Hablo de actores, autores, directores”, continuó.

“Después también hay que pensar un poco en el mundo que rodea al espectáculo. Atrás de las caras conocidas que aparecen en la pantalla hay un mundo de gente como otros tantos que no tienen que ver con la cultura que no tienen laburo y no van a tenerlo por un rato largo. Entonces hay que pensar que se va a hacer ocn esta gente también” remarcó D´Elía quien además fue uno de los creadores del concepto de Los Simuladores junto a Damián Szifrón, Diego Peretti y el guionista Patiricio Vega.

“En el aire no hay mucha ficción pero en las plataformas están empezando a aparecer, que es otra pelea que tiene SAGAI para que las plataformas empiecen a pagarles a los actores. Hay un montón y por suerte también están haciendo una fortuna con esta cuarentena. Uno abre el diario y ve lo que ganó Netflix, lo que gana Amazon Prime Video. Es terrible, es un numero exorbitante la plata que están ganando. Es el momento de regular ciertas cosas para que sea más justo para todos”, concluyó.

«Aguante la ficción»

Recientemente la actriz María Rosa Fugazot en una entrevista televisada en Canal Nueve declaró que era fundamental que los canales de aire emitieran ficciones nuevas o antiguas como forma de solidarizarse con los actores.

De momento la única ficción que estará al aire en esta primera parte del año es Separadas con producción de Polka, es decir, de Adrián Suar, un peso pesado en la toma de decisiones de la pantalla de El Trece.

La apuesta en los otros canales está relacionada con los informativos y ciclos de concursos, también de “latas” turcas cuyos derechos adquirieron las cadenas locales.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos