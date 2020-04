Cuarentena: “No se puede prolongar indefinidamente” dijo Ginés. El Ministro de Salud de la Nación brindó un informe de forma remota ante legisladores del Senado de la Nación.

Cuarentena: “No se puede prolongar indefinidamente” dijo Ginés. También agregó que “El tránsito es un mecanismo terrible de transmisión» y que piensan modificar las reglas con respecto a municipios de interior del país que no presentan casos.

(por Santiago Alonso).- “Algunos municipios si no tienen casos, si no tienen circulación de gente interjurisdiccional no tienen tanto riesgo. Algunas provincias se han puesto medio feudales, no aconsejamos eso pero no lo podemos cambiar”, destacó el titular de la cartera de salud.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril. Tras este perído comenzaría un proceso de flexibilización y protocolos sin riesgos. Será una prueba. Sin embargo afirmó de manera inmediata que «Si la cantidad de casos se acelera más allá de lo que nosotros podemos controlar, vamos a volver a frenar”.

«Si nos va mal y la semana que viene se empieza a incrementar, cambia todo, pero como viene hoy, la hemos postergado y la curva la hemos aplanado de una manera bastante razonable”, es otra frase destacable del ministro en la conferencia.

En relación a la cantidad de respiradores, Ginés indicó que «Vamos a tener una tasa muy alta de respiradores por habitante, como los principales países» y que enviaron «25.000 millones de pesos en lo que va de este año” a las provincias de todo el país.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos