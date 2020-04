Bono de $10.000: Casi 8 millones lo cobrarán. El 3 de abril comenzaron a cobrar quienes ya estaban inscriptos en la base de ANSES por ser beneficiarios de otros planes, el 21 comenzarán a recibir sus haberes quienes tengan cuentan bancaria, y quienes cobren por otras vías lo harán desde el 6 de mayo.

Bono de $10.000: Casi 8 millones lo cobrarán. Al momento del anuncio del Ingreso Familiar de Emergencia lanzado para paliar los efectos económicos del aislamiento obligatorio en el marco de la pandemia por el coronavirus, el Gobierno Nacional estimaba que unas 3,6 millones de personas serían las que pedirían el beneficio.

Sin embargo, ya con los relevamientos de datos hechos desde ANSES, se confirmó que serán 7,8 millones de argentinos los que recibirán los $10.000.

Entre los beneficiarios se encuentran Trabajadores y trabajadoras informales; Trabajadores y trabajadoras de casas particulares; Monotributistas sociales; Monotributistas de las categorías A y B.

Según informó la ANSES, la cantidad de personas que se había anotado en la preinscripción había superado los 11 millones, cifra que se redujo tras el cruce de datos entre ANSES y otros organismos como la AFIP.

El pago de los $10.000 comenzará a efectivizarse el próximo 21 de abril para aquellos que tengan CBU y el 6 de mayo quienes no la tengan y cobren por vías alternativas, como las billeteras electrónicas o el Punto efectivo.

Quienes aun no sepan si cobran o no el bono pueden verificarlo ingresando a https://www.anses.gob.ar/ según su último número de DNI y allí deberán ingresar el CBU donde se acreditará el dinero. Quienes no puedan llegar a anotarse con la CBU en esta primera fase de inscripción (11 a 15 de abril) podrán hacerlo desde el 16 de abril para los beneficiarios no bancarizados.

Además quienes hayan sido denegados en esta instancia podrán volver a intentar inscribirse a partir del 22 de abril, pero será para casos en los que se hayan producido cambios no informados en la situación laboral o familiar o por falta de datos.

El IFE había sido cobrado en una primera etapa por 2.389.764 personas, que son aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo. En esta segunda etapa se sumaron 5.464.552 millones de personas entre las que se incluyen monotributistas de categorías A y B, desempleados, personal doméstico y trabajadores de la economía informal.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos