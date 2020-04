Habló Florencia Kirchner “No leí Sinceramente”. La hija de Néstor y Cristina brindó una entrevista a la radio Futurock en el programa “La Noche Inesperada” , un ciclo de conversaciones que se emite entre las 23:00 y 01:00 hs, creado para los oyentes del medio en contexto de cuarentena por coronavirus.

Actualmente está de vuelta en el país tras su recuperación en Cuba.

Sus pasiones son el cine y la literatura, temas que también abordó en la nota con las periodistas Julia Mengolini y Gabriela Borreli.

(por Santiago Alonso).- “Yo no fui solamente la hija de dos presidentes sino de dos líderes políticos” destaca la cineasta y militante feminista Florencia Kirchner. Actualmente vive con su hija Helena y eligió la FM online Futurock como espacio para expresar sus vivencias personales e inquietudes artísticas entre las que se destacan el cine, la escritura y la poesía.

Recientemente abrió una cuenta de Instagram como modo de comunicación.

Relató que tuvo una cuenta “fantasma” de Facebook pero la cerró por temor al acoso periodístico del que fué víctima no sólo durante los mandatos de sus padres sino con el gobierno de Macri, en el que los presos políticos fueron moneda corriente.

“Estuve acompañada por mis amistades. Pasaba mucho tiempo encerrada y leyendo estando en Argentina pero también quería escribir algunos relatos. Venía bastante trabada a raíz del ensañamiento mediático que había conmigo. Así estuve también en Cuba y tras mi primera internación pude seguir escribiendo y encontrando una voz, sintiéndome más honesta con mi redacción”, contó.

Habló Florencia Kirchner “Soy feminista»

“Soy feminista” afirma mientras cuenta que ha tenido serias discusiones con Cristina en relación al movimiento de mujeres. Esos debates entre Florencia y la ex jefa de Estado trajeron como resultado el voto favorable de la actual presidenta del Senado en relación al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018.

“Lo que pasó en estos últimos 4 años fue mas allá del ensañamiento mediático o que me bardeen en Twitter, no lo leo por que tampoco tengo una cuenta. No leo ninguna nota mia ni nada. Pero empezó a haber una persecusión policial. Mandaban policía a mi casa continuamente. Dos jueces haciendo conmigo lo que querían que es lo que me enfermó a mi. Que saquen notas mencionándome no es algo nuevo para mi sino algo a lo que estoy acostumbrada desde que soy menor de edad” detalló durante la entrevista.

También contó algunas anécdotas que vivió con Nestor Kirchner y su hermano Máximo, referente de La Cámpora y actual Diputado Nacional sobre el cual algunos personeros del lobbysmo como Jorge Lanata o Luis Majul remarcaron que el hijo mayor del matrimonio se dedicaba a jugar a la Playstation y no se le conocía otra actividad.

La conversación tuvo una duración de casi una hora y desde allí profundizaron sobre todos los temas, en particular el movimiento feminista.

Futu…¿qué? ¿Cómo nació?

Futurock es una radio online que tiene 4 años de existencia y que nació en el marco del gobierno de Macri.

Julia Mengolini, Malena Pichot, Srta Bimbo, Ivan Schagrodksy, Werner Pertot y Julián Kartún, entre otros habían sido despedidos de Radio Nacional Rock 93.7 tras la asunción de Hernán Lombardi como Secretario de Medios Públicos.

Gabriela Borreli, Julia Mengolini y Malena Pichot

Lombardi llevó a cabo un plan de vaciamiento tanto en materia de contenidos como monetario que perjudicó fuertemente las otras emisoras de Radio Nacional, las señales televisivas como Paka Paka, Televisión Pública, DeporTV y Canal Encuentro.

Estos hechos tuvieron lugar en Febrero de 2016. Los contratos de muchos periodistas echados tenían vigencia hasta 2017 pero no hubo caso.

Ocurrió lo mismo con los conductores de la emisora de Amplitud Modulada Radio Nacional AM 870.

Cynthia García, Mariana Moyano, Luciano Galende, Nora Veiras, Jorge Halperín y Roberto Caballero, entre otros también eran despedidos.

Al no tener una notificación formal fueron a hacer sus programas pero empleados de seguridad les impidieron el ingreso.

Convocaron a la flamante directora Ana Gerschenson para pedirle explicaciones y ella confesó haberle «leído el Twitter» a uno de los Halperín.

El escándalo en el hall de la radio fué cubierto por Crónica TV

Al no renovarsele el contrato a las figuras anteriormente mencionadas pese a que sus envíos gozaban de buenos niveles de audiencia decidieron crear una emisora nueva en vez de buscar trabajo en otras radios.

Así nació Futurock, cuyo nombre proviene de un festival de música auspiciado por Nacional Rock. Otra de las patas importantes del proyecto es la comunidad de oyentes que realizan un aporte monetario mensual para el sostenimiento del medio.

La radio puede escucharse en www.futurock.fm o la app.

Para escuchar la entrevista a Florencia Kirchner, click ACÁ.

