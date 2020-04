Famosos que se retiraron del ambiente ¿Te acordás?

Famosos argentinos que se retiraron del ambiente ¿Te acordás?. La mayoría pertenecen al mundo actoral. Gozaron de las mieles del éxito y reconocimiento público pero después de un tiempo (muchos en el pico de su fama) decidieron alejarse del medio y emprender otra vida.

Famosos argentinos que se retiraron del ambiente ¿Te acordás?. Se dice que la fama no es color de rosas. El costo de la figuración pública es alto y a veces el acoso periodístico vuelve loco hasta al más paciente de los actores o periodistas. No son pocos quienes hartos/as de los “gajes del oficio”, huyeron despavoridos para hacer algo distinto.

(por Santiago Alonso).- Algunos nombres son más recordados que otros y en algunos casos la referncia será “el actor de…” para que no haya confusión. Aquí un listado de esos conocidos que ahora uno puede cruzarse tranquilamente por la esquina y preguntarse si “será el o no”.

Camila Bordonaba

Nacida en El Palomar, Fué la estrella de Chiquititas y Rebelde Way. Con la segunda serie creada por Cris Morena hizo varias temporadas en pantalla, de forma simultánea un conjunto musical llamado Erre Way y varias giras teatrales.

El éxito del envío fue arrollador y junto a Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas se hicieron muy conocidos en Israel y Rusia. También se desempeñó como directora teatral y bailarina.

Participó en ficciones como “Gladiadores de Pompeya”, “El Patrón de la Vereda”, “Rincón de Luz”, “Floricienta” y “Atracción X4”, entre otras.

En el año 2009 decidió dar un giro contundente en su vida y dejar todo. No aceptó más proyectos relacionados con actuación televisiva y declaró a la prensa: “Me harté de eso cuando empecé a laburar en televisión y más cuando tuve conciencia de lo que estaba comunicando».

Al poco tiempo decidió subirse a una casa rodante y recorrer la Argentina. Tras esa aventura se fué a vivir a Bahía Blanca donde fué parte de un colectivo cultural llamado Arcoyá. Hoy es colaboradora del Teatro Mandril.

Un grupo de fans de la actriz subieron a las redes imágenes de Camila participando en murgas barriales.

Famosos que se retiraron del ambiente ¿Te acordás? Millie Stegman

Conocida popularmente por “Naranja y Media”, aquella controvertida serie con Guillermo Francella quien hacía de un hombre que llevaba una doble vida, Millie era Natalia Gillardoni, una mujer engañada que trabajaba como periodista.

La ficción tuvo 210 episodios y fue el éxito de 1997. Luego condujo “Las Millie Una Noches” por El Trece y posteriormente tuvo participacionesen Bailando por un Sueño, el formato diario de Showmatch en el 2008.

Tras esa estapa dejó la televisión y la prensa la encontró cuidando los jardines del Hospital Rivadavia en el 2012.

«Es algo que surge del amor, no lo hago para que se me reconozca por eso. El servicio nace de mi creencia en Dios. Además, me encanta trabajar en jardinería y con las plantas. Ese es mi trabajo. Y también rezar», declaró en una nota.

Leandro Vilches

Quizás este nombre no le indique nada al/la lector/a pero seguramente aquellos que tienen más de 30 años habrán visto la segunda versión de la telecomedia “Mi Cuñado” con Luis Brandoni y Ricardo Darín.

En esta historia, Ulises Cantalapiedra era el hijo de Brandoni con Patricia Viggiano. Componía el elenco junto a Cecilia Dopazo, Henny Trayles, Nelly Prono, Pablo Novak y Martín Seefeld.

Tras su aparición en “Mi cuñado” Vilches no participó en ninguna serie o telecomedia. Sin embargo fue noticia en el 2011 cuando en “Desayuno Americano” con Pamela David y Diego Perez reapareció como entrevistado al detallar que tenía visiones fantasmagóricas y que había espíritus “que le quitaban energía que el emanaba”.

En el 2016 su regreso televisivo fué más traumático: irrumpió visiblemente alterado en el estudio de America TV durante la emisión en “Intratables” para contar que lo estaban persiguiendo y que lo querían meter preso.

«Acabo de tener un brote, porque no estoy bien psicológicamente. Necesito hablarte. Me acabo de dar a la fuga de la policía. Soy un trabajador honesto. Mis compañeros de trabajo están en negro, no tenemos cobertura de nada. Yo soy el delivery, me acabo de ir con la moto. Me quieren meter preso», explicó mientras el animador Santiago Del Moro buscaba calmarlo.

Samantha Farjat

Uno de los íconos mediáticos de la infame década menemista. Sus apariciones en el ciclo “Mediodía con Mauro” todavía son recordadas.

Fué una de las supuestas implicadas en el Caso Coppola según Viale. La repercusión fue tan contundente que reveló que hasta llegaron a pagarle no sólo para continuar en el ciclo sino para que no fuera como invitada a otro programa de la competencia.

Por aparecer en el envío “Proyecto Casino” en ATC durante una tarde llegó a cobrar 7000 dólares en 1996.

Entrevistada por el portal LMNeuquen afirmó que jamás estuvo aquella noche en la que la policía halló 40 gramos de cocaína en un jarrón en el domicilio de Guillermo Cóppola.

Samantha y la verdadera cuestión legal en el Caso Coppola

«Se dicen muchas cosas porque es lo que vende y lo que la gente quiere escuchar. Era una causa armada y el juez (Hernán Bernasconi) termina yendo preso por la renuncia que hace Julieta (La Valle) y que hago yo. Sale Guillermo y todos los que estaban presos y luego meten preso a los policías, al secretario y al juez. Pero la gente no se queda con eso», contó.

A los 20 años y con el dinero que cobró por los mega escándalos con Natalia De Negri y otros personajes pudo comprarse un departamento en Belgrano mientras estudiaba publicidad. «No sólo te pagaban muchísimo y en dólares, sino que te pagaban para que no vayas a otro programa. Te llevaban todo el día a un hotel cinco estrellas con spa, para que no te fueras a otro lado»

Hoy Samantha tiene 43 años. Trabajó como periodista en Tiempo Argentino, se graduó como Licenciada en Publicidad en la Universidad de Belgrano.

Fué seguida de cerca por el rector Avelino Porto quien llegó a decirle “Voy a estar atento, ojo”.

Actualmente tiene una hija de 11 años llamada Macarena. Está casada con el periodista de espectáculos Leandro Camani. Fue pareja del relator de fútbol Gabriel Anello.

El cantante argentino Machito Ponce le dedicó una canción llamada Samantha que fue número 1 en los rankings de las principales FM de hits musicales.

Machito Ponce – Samantha (Remasterizado)

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos