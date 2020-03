Bono de $10 mil: Cuándo inscribirme y cobrar. Desde Anses ya dieron a conocer las fechas para la inscripción del el Ingreso Familiar de Emergencia que comenzará mañana cuando desde la web habilitarán un link para quienes no estén en el sistema.

Bono de $10 mil: Cuándo inscribirme y cobrar. Quienes cumplan con los requisitos para cobrar los $10.000 podrán pre-inscribirse para el beneficio según su último número de DNI desde mañana viernes 27 de marzo.

Las fechas de inscripción son las siguientes:

DNI finalizado en Fecha para ingresar a la web

0 y 1 viernes 27

2 y 3 sábado 28

4 y 5 domingo 29

6 y 7 lunes 30

8 y 9 martes 31

Para concretar la pre-inscripción y cobrar el beneficio deben respetar las fechas indicadas con el objetivo de evitar el colapso de la página Web del organismo.

Una vez pre-inscriptos la ANSES relevará los datos de la información recibida de los solicitantes a quienes les solicitará datos complementarios como el número de cuentas bancaria.

Cabe destaca que quienes ya cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) no deberán pre inscribirse ya que se encuentran en la base de datos del organismo por lo que están incluidos automáticamente en el cobro del beneficio. Los $10 mil lo cobrarán en la misma cuenta de la AUH.

El Ingreso Familiar de Emergencia se cobrará por única vez en abril, y busca asistir a los sectores más vulnerables que se ven perjudicados por la emergencia sanitaria ya que no pueden realizar sus trabajos.

El beneficio alcanza a trabajadores informales, desempleados, monotributistas de las categorías A y B y trabajadores de casas particulares.

Los requisitos para cobrar el beneficio son: ser argentino y residente (con una residencia legal en el país no inferior a dos años) y tener entre 18 y 65 años. Además, se podrá cobrar siempre que la persona o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia (público o privado), no sea monotributista de categoría C o superior o del régimen de autónomos, no reciba una prestación de desempleo ni jubilaciones, pensiones o retiros.

Tampoco podrán cobrarlo quienes reciben planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo y otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

