Cuarentena: archivista de Morón sube contenido retro a You Tube. ¿Cómo se llamaba el programa de bloopers de Telefe en el 2000? ¿Alguien recuerda que la señal pública ATC tuvo un proyecto llamado Atc Cable? ¿Les dice algo Magazine For Fai?

(por Santiago Alonso).- El argentino suele amar la nostalgia, el recuerdo de algunas buenas épocas ya sea en lo personal, futbolístico e incluso televisivo. Y en interne hay mucho de eso.

En esta época de cuarentena que tiene todas las posibilidades de extenderse hasta mediados de abril vale la pena encontrarse con Clasicos en Vhs el canal de You Tube perteneciente a un vecino de Morón que es archivista.

Matías Salazar tiene 27 años y vive en Morón Sur. Es propietario del canal que cuenta con 15.800 suscriptores y 400 videos.

Su aventura comenzó en el 2011. En diálogo con este medio declaró que sus comienzos fueron producto de la buena fortuna.

“Por un golpe de suerte una tarde mi viejo pasó por una esquina y me avisó que habia VHS (cintas de videocassette) tirados por toda la calle. Agarramos el auto y levante todas esas cintas. Empece a ver una television que tenia completamente olvidada. En un principio yo empecé con el archivo pura y exclusivamente para encontrar material del canal Magic Kids. Lo mas que pueda. Fue asi desde 2011 al 2016. Despues de ahi me fui dando cuenta que la television en general me copaba y me fui abriendo.”

Valiéndose de una capturadora de video digitalizó los cassettes y los fue subiendo a la red, la aceptación fue casi total. Su sitio de Facebook tiene 22.000 seguidores. Matías tiene en su casa alrededor de 3000 cintas de las cuales sólo digitalizó 300.

¿Todo tiempo pasado fue mejor?

Entre los videos pueden hallarse tandas de los cinco canales de aire y varios de cable. Algunas de las rarezas olvidadas: el ciclo humorístico Magazine For Fai con Mex Urtizberea y chicos que hacían de adultos, tandas de ATC (Argentina Televisora Color, hoy Televisión Pública) del año 1988 y cierres de transmisión de Canal 13.

Pero Salazar no sólo se dedicó a la recopilación de televisión de aire y cable sino de difusión de spots publicitarios de firmas editoras del rubro como AVH.

Transmisión record de un extinto canal

El 25 de Mayo de 2016 Matías Salazar junto a un grupo de archivistas decidió realizar una emisión online con material del extinto canal Magic Kids, una señal infantil perteneciente a Pramer que emitió entre 1995 y 2006.

Salazar realizó una transmisión por internet que duró 24 horas con VHS grabados de la tele emulando una emisión en vivo. Los índices de audiencia llegaron a 500.000 personas mirando de forma simultánea.

El año pasado fue entrevistado en la radio Bender FM en un podcast contando su historia y haciendo referencia a su método digitalización, las promos mas curiosas que tiene y cuál es el material más dificil de encontrar:

