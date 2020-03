Coronavirus y cuarentena: Música rara y gratis. Música rara y gratis en internet. Mezclas de canciones conocidas fluyen en las redes. Disc Jockeys amateurs y profesionales se animan a retocar a Rick Astley, Nirvana, Backstreet Boys, Lady Gaga y muchos más.

(por Santiago Alonso).- Sin duda You Tube es el lugar de consulta más importante en materia audiovisual y sirve para satisfacer necesidades inmediatas.

Una canción, un trailer, la receta para hacer una omellette o lo que se le pueda ocurrir al lector forma parte de la extensa variedad de contenidos que se pueden encontrar allí.



Una de las cosas más interesantes que en dicha red se pueden hallar es un extenso listado de temas “Mashup” o “Bastard Pop”, es decir la mezcla de dos canciones con ritmo similar editadas para que parezcan una sola.

De esta forma Oasis puede “cantar” junto a Green Day o Nirvana con Europe, entre otros.

Las primeras mezclas comenzaron a llevarse a cabo a fines de los 80 y principios de los 90 y siempre de forma ilegal ya que sus autores no han cedido los derechos para tal realización.



Sin embargo internet burla toda regla y es posible encontrar esos temas con solo poner “mashup” en el buscador y ubicar la curiosa yuxtaposición entre Rick Astley con Never gonna give you up y Wake me up de Avicii que está en el siguiente link.

El Mashup es básicamente una reutilización de música existente. También se lo conoce como Pop Bastardo y puede pensarse como un collage con melodías.

Su receta es simple: una base rítmica de una canción con la letra acapella de otra. Esto fue posible especialmente en los 90 cuando las computadoras hogareñas se vendían a precios accesibles. Se instalaba software de edición digital y las mezclas eran una realidad.

Cuando Queen “conoció” a Daft Punk

Algunos de los exponentes del género son el argentino Alejandro Arias Segarra y Jordan Roseman cuyo nombre artístico es DJ Earworm, de nacionalidad norteamericana.

Este último lanzó en el 2009 una lista de canciones de You Tube compuesto por 25 canciones rankeadas en Billboard, una revista especializada en rock y pop.

Ese listado le valió reconocimiento mundial llegando a los 100 millones de reproducciones.

