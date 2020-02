Tarjeta Alimentaria: Cómo denuncio recargo. Muchos son los beneficiarios de la Tarjeta que aseguran que comercios, almacenes o supermercados les cobran un plus por abonar con la Tarjeta del Programa Alimentar.

Tarjeta Alimentaria: Cómo denuncio recargo. En otros casos también ponen requisitos para poder utilizarla, como gastar una cantidad de dinero, comprar una cantidad de productos, etc.

Sin embargo, esto no está permitido ya que no deben cobrar recargo, ni poner pautas a la hora de utilizar la tarjeta por lo que se recomienda no comprar y hacer la denuncia ante estas situaciones.

Se debe llamar al 0800-666-1518 y denunciar lo ocurrido, brindando los datos del comercio.

En Ituzaingó, por ejemplo clausuraron el supermercado “Argenchino” de Villa Udaondo, que había cobrado un 10% de recargo en una compra abonada con la Tarjeta Alimentaria.

Otro también es el caso de los supermercados que no cumplen con los Precios Cuidados al no contar con el stock o no cumplir con los precios. Pero en este caso se puede verificar con la App de los Precios Cuidados.

Con la App los consumidores pueden acceder al listado de los 311 productos, corroborar precios, supermercados adheridos y hacer la denuncia en caso de alguna irregularidad, entre otras opciones.

De esta forma, el sistema permite verificar la disponibilidad del producto. En caso de que el usuario encuentre alguna irregularidad lo puede informar a través de un formulario que se encuentra en la App.

En cuanto a irregularidades las mismas pueden ser un incremento del valor del producto o si no se encuentra, o está mal señalizado.

Además, se puede elegir cualquiera de los supermercados de la lista y filtrar por productos ingresando palabras claves como “leche”.

En La Matanza se puso a disposición el número telefónico de su despacho para que se hagan las denuncias: 11- 44413551.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos